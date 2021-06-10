Estonian Fashion Festival 2021 впервые представит коллекции дизайнеров в виде короткометражных фильмов. Смотрите показ OmaMood на JANA!
9-11 июня в показе мод Oma Mood в рамках Эстонского фестиваля моды — Estonian Fashion Festival 2021 — примут участие семь дизайнеров. Помимо коллекций одежды, будут представлены также коллекция украшений, вдохновленная финно-угорской ювелирной культурой, и коллекция вязаных изделий из овечьей и козьей шерсти, выращенной в Эстонии. Хотя показ мод, продвигающий и модернизирующий эстонские традиции, изначально был нацелен только на местных модельеров, в этом году мы также можем увидеть коллекцию одежды, созданную вручную литовским дизайнером.
Помимо популяризации высокой моды, вторая по важности цель показа OmaMood — продвигать в моде концепцию устойчивого развития. Коллекции всех модельеров, участвующих в представлении, несут в себе принципы устойчивой и медленной моды. Например, коллекция модельера Катре Арула “NEW. НОВЫЙ”, — проект повторного использования текстильного сырья. Коллекция создана из старых мужских повседневных рубашек, джинсов, джинсовых курток, свитеров, носков, шарфов, обрезков шерстяной ткани с производства мебели и т. д. Шерстяные ткани из коллекции верхней одежды Pöi дизайнера Тееле Коэль, вдохновленные церковью Пёйде, были приобретены как отходы при переезде.
Многие эксперты показов Эстонского Фестиваля Моды также сосредоточили свое внимание на развитии экологически безопасного потребления и практики. По словам Дарьи Марусык, руководителя отдела коммуникаций Украинской Недели Моды, и эксперта EFF (Estonian Fashion Festival 2021), у начинающих модельеров есть преимущество, потому что они могут быть устойчивыми с самого начала своей цепочки производства. Дарья добавила: “Нам необходимо переосмыслить системы индустрии моды с точки зрения потребителей, профессионалов и дизайнеров. Молодому поколению не нужно переосмысливать систему, потому что они могут создать что-то новое и лучшее”.
Показ мод OmaMood не пошел на уступки даже в дни съемок. Во время съемок предлагалась веганская еда из местных продуктов, а также на пленку запечатлено много кдров эстонской природы. По словам продюсера показа и организатора Школы Мастеров Oma Mood Трийн Амур, короткометражные фильмы превзошли все ожидания. “Вся команда сыграла большую роль в успехе наших фильмов, хотя нас было всего 30 человек вместо прежних 120, мы выкладывалась по максимуму несколько дней с шести утра до десяти вечера. Особая благодарность музею Heimtal, который позволил нам использовать все свои территории, в том числе хутор Ану Рауд”.
Среди дизайнеров OmaMood 2021 — Вилве Унт (Vilve Unt) и Ульви Кангру (Ulvi Kangru), Катре Арула (Katre Arula), Анника Ваалма (Annika Vaalma), Маргарита Зубри (Margaryta Zubrii), Грете Куппар (Grete Küppar) и Маарья Палу (Maarja Palu), Тееле Коэль (Teele Koel) и Марге Аллик (Marge Allik).
Эстонский Фестиваль Моды проводится с 2018 года в сотрудничестве с Тартуским центром творческой экономики, Академией культуры Вильянди Тартуского университета и Художественным Колледжем Паллас. Эстонским Фестивалем Моды руководит НКО Эстонский Фестиваль Моды с целью предложить молодым дизайнерам платформу для стартапов и экспорта.