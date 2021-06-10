Ученые выяснили, кто чаще болеет ковидом без симптомов

Статья группы врачей и ученых из Ньюкаслского университета (Великобритания) опубликована в журнале HLA.

В поисках ответа на вопрос, который мучает все человечество с начала пандемии — почему одни люди переносят ковид без симптомов, а другие болеют очень тяжело и даже умирают, — исследователи предположили, что эти различия могут быть связаны с вариациями генов HLA (человеческий лейкоцитарный антиген). Речь идет о комплексе генов, связанных с функционированием иммунной системы человека.

Используя современные методы расшифровки генома, исследователи проанализировали гены HLA у 147 человек европейского происхождения, у которых наблюдались разные клинические проявления ковида. Все эти люди до болезни были совершенно здоровы. 49 из них были госпитализированы в связи с тяжелой дыхательной недостаточностью, а у 69 инфекция протекала бессимптомно.

В итоге было установлено, что у людей, которые перенесли инфекцию без каких-либо симптомов, в три раза чаще, чем у тех, кто болел тяжело, встречается определенный вариант (аллель) гена HLA-DRB1*04:01, что позволило ученым предположить — именно наличие этой версии гена обеспечивает защиту от тяжелой формы ковида.

Появление и развитие генов HLA на протяжении человеческой истории происходило в ответ на контакты с вызывающими болезни патогенами. Поэтому принято считать, что частота встречаемости тех или иных аллелей этих генов в популяции напрямую связана с широтой и долготой той местности, где жили предки, так как в противостоянии инфекциям большое значение имеют уровень ультрафиолетового излучения и концентрация витамина D в крови.

В частности, аллель HLA-DRB1*04:01, которая, как теперь выяснилось, защищает от тяжелого ковида, очень часто встречается у населения северо-запада Европы. А это означает, что люди европейского происхождения, болея, но сами о том не подозревая, могут распространять инфекцию среди более уязвимых популяций, считают исследователи.

“Полученные данные отражают всю сложность взаимосвязей между окружающей средой, генетикой, иммунной системой и инфекциями. Известно, что на активность некоторых генов HLA напрямую влияет уровень витамина D. В то же время дефицит этого витамина является фактором риска тяжелого ковида. Мы планируем продолжить исследования в этом направлении”, - отметил один из авторов исследования Дэвид Лэнгтон (David Langton).

