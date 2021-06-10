Какая настольная игра чаще остальных приводит к семейным ссорам?

Оказалось, что такая популярная игра, как “Монополия” - виновница множества ссор между членами семьи и друзьями. Каждый пятый респондент заявил, что эта игра в его кругу под запретом - все из-за бесконечных склок и прочих драм. На втором месте - “Уно”, а на третьем - Sorry!

46 процентов человек заявили, что поводом для ссоры становится проигрыш, 44 процента сказали, что все начинается тогда, когда кто-то начинает обвинять другого в нечестной игре, и еще 44 процента регулярно наблюдали, как возникает спор между двумя, тремя и более игроками. А 11 процентов стали свидетелями драки из-за игры.

Чаще всего ссорятся представители поколения Z - то есть, люди в возрасте от 18 до 24 лет. Далее идут миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 год) и игроки в возрасте от 41 года до 56 лет. Реже всего ссорятся и дерутся бумеры, то есть, люди старше 57 лет.

75 процентов получают удовольствие от самой игры, а 41 процент доволен только в случае победы. 41 процент считает, что настолки расслабляют, а 42 процента уверены в прямо противоположном - по их мнению, в таких играх царит соревновательный дух.

В 2019 году СМИ писали о драке, случившейся в одной семье после бурной игры в “Монополию”.

“Монополия” - экономическая стратегическая игра, цель которой - не стать банкротом. Существуют как классическая версия, так и “Монополия Игра престолов”, детская “Монополия” и так далее.

“Уно” - карточная игра, для которой существует специальная колода.

Sorry! - еще одна американская карточная игра, только в ней надо довести свои пешки до Дома.