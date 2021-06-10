Солнечное затмение 10 июня 2021 года: чем оно опасно и как избежать проблем

Солнце и Луна будут в этот день источником негативной энергии. У вас не получится обойти это влияние стороной, но вы можете не дать подобному состоянию овладеть вами. Постарайтесь избавиться от обид и отрицательных эмоций, а также жалоб на жизнь, ведь они перенастраивают наше сознание на негатив, что в подобные дни недопустимо.

Особенности затмения 10 июня

Первое, что стоит отметить, — это кольцеобразный тип затмения. Это значит, что Луна полностью войдет в солнечный диск. С астрологической точки зрения такое затмение сулит невидимые проблемы и возвращение старых неурядиц, которые не были решены окончательно.

В этот день Луна и Солнце будут в Знаке Близнецов. Это значит, что под ударом окажутся такие сферы жизни, как обучение, любовь, общение и дружба. Удержаться на плаву будет крайне непросто, но возможно. Для этого вам стоит следовать советам астрологов.

Советы астрологов на солнечное затмение в июне 2021 года

Первое правило этого дня - не стоит заводить новых знакомств. Точнее, знакомиться можно, но сближаться с малознакомыми людьми точно не стоит. Это чревато большими неурядицами. Новые знакомые могут сподвигнуть вас на неприятные приключения, дать неправильный совет или просто заразить неуверенностью в себе при помощи токсичных фраз.

Старайтесь защищасть себя от энергетических вампиров. Это их день, поскольку энергетической подпитки для людей не будет. Они станут искать себе добычу среди незащищенных и слабых духом людей. Опасайтесь манипуляторов и всех, кто хоть немного провоцирует в вас появление неуверенности. Этот день можно назвать днем “ведра с крабами”. Если вы положите крабов в ведро, никто из них не вылезет, потому что они тянут друг друга ко дну. То же самое будет происходить и с людьми. Все будут карабкаться к своей цели, цепляясь за того, кто выше. В итоге проиграть могут все.