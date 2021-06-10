Любовь к кофе может быть опасна для зрения
Такую рекомендацию по итогам нового исследования дала международная группа ученых во главе со специалистами из Школы медицины при больнице Маунт Синай (Нью-Йорк, США). Статья опубликована в журнале Ophthalmology.
Глаукома - офтальмологическое заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, способное привести к полной слепоте.
Так, у людей с максимальной генетической предрасположенностью к глаукоме, регулярно потребляющих очень много кофеина (480 миллиграммов в день, что примерно соответствует четырем чашкам кофе), внутриглазное давление в среднем на 0,35 миллиметра ртутного столба выше, чем у тех, кто пьет очень мало кофе. Кроме того, среди участников из группы высокого риска глаукомы, пьющих минимум по три чашки кофе в день, заболевание встречается почти в четыре раза чаще, чем среди тех, у кого генетический риск болезни минимален и они либо вообще не пьют кофеинизированные напитки, либо пьют их в очень небольших количествах.
“Пациенты с глаукомой часто спрашивают, как им нужно изменить свой образ жизни, чтобы помочь защитить свое зрение, однако до сих пор эта сфера была не полностью изучена. Полученные нами результаты говорят о том, что людям с максимальным риском глаукомы стоит ограничить свое потребление кофеина”, - отметил один из авторов исследования, офтальмолог Энтони Хавайя (Anthony Khawaja).