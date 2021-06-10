Любовь к кофе может быть опасна для зрения

Такую рекомендацию по итогам нового исследования дала международная группа ученых во главе со специалистами из Школы медицины при больнице Маунт Синай (Нью-Йорк, США). Статья опубликована в журнале Ophthalmology.

Глаукома - офтальмологическое заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, способное привести к полной слепоте.

Исследователи проанализировали данные о более чем 120 тысячах человек в возрасте от 39 до 73 лет. Эти люди в период с 2006 по 2010 годы регулярно отчитывались о том, сколько напитков и продуктов, содержащих кофеин (чая и кофе), они потребляют в течение дня. Кроме того, участники предоставляли информацию о состоянии своего зрения, а также о том, встречаются ли у них в семье случаи глаукомы. Спустя три года эти люди прошли обследование на признаки глаукомы.



В результате авторы пришли к выводу, что в целом высокий уровень потребления кофеина не связан с повышенным риском высокого внутриглазного давления и глаукомы. Однако это оказалось верно не для всех.

Так, у людей с максимальной генетической предрасположенностью к глаукоме, регулярно потребляющих очень много кофеина (480 миллиграммов в день, что примерно соответствует четырем чашкам кофе), внутриглазное давление в среднем на 0,35 миллиметра ртутного столба выше, чем у тех, кто пьет очень мало кофе. Кроме того, среди участников из группы высокого риска глаукомы, пьющих минимум по три чашки кофе в день, заболевание встречается почти в четыре раза чаще, чем среди тех, у кого генетический риск болезни минимален и они либо вообще не пьют кофеинизированные напитки, либо пьют их в очень небольших количествах.

“Пациенты с глаукомой часто спрашивают, как им нужно изменить свой образ жизни, чтобы помочь защитить свое зрение, однако до сих пор эта сфера была не полностью изучена. Полученные нами результаты говорят о том, что людям с максимальным риском глаукомы стоит ограничить свое потребление кофеина”, - отметил один из авторов исследования, офтальмолог Энтони Хавайя (Anthony Khawaja).