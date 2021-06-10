Красота и здоровье
10.06.2021, 08:44

Любовь к кофе может быть опасна для зрения

 
Photo by Dhyamis Kleber from Pexels
Людям, у которых в семье есть случаи глаукомы, стоит сократить потребление кофеина, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.

Такую рекомендацию по итогам нового исследования дала международная группа ученых во главе со специалистами из Школы медицины при больнице Маунт Синай (Нью-Йорк, США). Статья опубликована в журнале Ophthalmology.

Глаукома - офтальмологическое заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, способное привести к полной слепоте.

Исследователи проанализировали данные о более чем 120 тысячах человек в возрасте от 39 до 73 лет. Эти люди в период с 2006 по 2010 годы регулярно отчитывались о том, сколько напитков и продуктов, содержащих кофеин (чая и кофе), они потребляют в течение дня. Кроме того, участники предоставляли информацию о состоянии своего зрения, а также о том, встречаются ли у них в семье случаи глаукомы. Спустя три года эти люди прошли обследование на признаки глаукомы.
В результате авторы пришли к выводу, что в целом высокий уровень потребления кофеина не связан с повышенным риском высокого внутриглазного давления и глаукомы. Однако это оказалось верно не для всех.

Так, у людей с максимальной генетической предрасположенностью к глаукоме, регулярно потребляющих очень много кофеина (480 миллиграммов в день, что примерно соответствует четырем чашкам кофе), внутриглазное давление в среднем на 0,35 миллиметра ртутного столба выше, чем у тех, кто пьет очень мало кофе. Кроме того, среди участников из группы высокого риска глаукомы, пьющих минимум по три чашки кофе в день, заболевание встречается почти в четыре раза чаще, чем среди тех, у кого генетический риск болезни минимален и они либо вообще не пьют кофеинизированные напитки, либо пьют их в очень небольших количествах.

“Пациенты с глаукомой часто спрашивают, как им нужно изменить свой образ жизни, чтобы помочь защитить свое зрение, однако до сих пор эта сфера была не полностью изучена. Полученные нами результаты говорят о том, что людям с максимальным риском глаукомы стоит ограничить свое потребление кофеина”, - отметил один из авторов исследования, офтальмолог Энтони Хавайя (Anthony Khawaja).

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