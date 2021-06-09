Веснушки, киллеры и магия: 7 главных фильмов лета про женщин

Надежда / Håp



Дата выхода: 10 июня

Анна и Томас уже много лет вместе в неравном браке (он старше ее на 16 лет). Она все еще открыта жизни, он заносчив и эгоистичен. Их жизнь уже давно течет отдельно друг от друга, и единственное, что их объединяет, — шестеро детей. Однажды Анне ставят страшный диагноз, и ее отношения с Томасом неожиданно обретают второе дыхание.

Участник престижных кинофестивалей в Торонто и Палм-Спрингс, а также лауреат Берлинале, “Надежда” даже выдвигался на “Оскар” от Норвегии. Это тяжелая, хотя и духоподъемная драма о том, что любовь живет куда дольше трех лет. Для постановщицы Марии Седаль это еще и очень личное кино: в 2010 году, после премьеры ее дебютного фильма “Лимбо”, у нее самой нашли аневризму головного мозга. Сценарий фильма основан на ее собственных переживаниях.

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С — счастье / H for Happiness





Дата выхода: 24 июня

Рыжая девочка с ослепительно белыми зубами и именем Кэндис (“Конфетка”) смотрит на мир с удивительным оптимизмом. При этом дома у нее не все ладится: отец и дядя находятся в постоянном конфликте, а мама подвержена приступам меланхолии, граничащей с полной апатией. Но в школе героиня встречает новенького, который утверждает, что пришел с другой планеты, — это знакомство дает ей силы.

Ожидание нового Уэса Андерсона, чей “Французский вестник” доедет к нам с Каннского кинофестиваля ближе к осени, можно скрасить австралийским аналогом. Комедийная драма Джона Шиди, получившая специальный приз на Берлинском кинофестивале как лучший фильм для подростков, рассказывает свою версию “Королевства полной луны” с мини-версией Пеппи Длинныйчулок в исполнении огненной 15-летней Дэйзи Аксон.

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Амели / Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain





Дата выхода: 1 июля