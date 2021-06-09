Правда ли, что советских спортсменок заставляли беременеть, чтобы вывести на пик формы к соревнованиям?

Дочь Ларисы Латыниной родилась в декабре 1958 года, в то время как сама гимнастка в июле на чемпионате мира по спортивной гимнастике взяла пять золотых медалей. Получается, что выступала она в конце первого или начале второго триместра. Лыжница Лариса Куркина уже после получения “золота” в Турине обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Там врачи сообщили ей, что награду она забирала уже не одна. Чуть меньше чем через полгода Лариса родила дочь Дашу. Юлия Чепалова в 2009 году была дисквалифицирована на два года за допинг. При этом у неё четверо детей — старшая дочь Олеся была рождена в январе 2003-го, а последнее перед этим “золото” спортсменка получила в феврале 2002 года на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Второй ребёнок был также рождён через год после медали. Таким образом, Латынина и Куркина действительно выступали на самых продуктивных сроках, а Чепалова с одинаковой вероятностью могла быть или не быть беременной во время Олимпиады.

Что касается Ольги Карасёвой, то информация о том, что она прибегала к “договорным” беременностям, появилась в прессе в 1994 году, когда немецкая телекомпания RTL опубликовала якобы телефонный разговор со спортсменкой. Причём в том эфире говорящая представилась Ольгой Коваленко, заслуженным мастером спорта по спортивной гимнастике, чемпионкой Олимпийских игр 1968 года в Мехико, чемпионкой мира 1971 года, неоднократной чемпионкой Европы и СССР. Карасёва действительно носила одно время фамилию Коваленко — по мужу, но на момент выхода уже сменила её обратно. Более того, на момент записи эфира Карасёва находилась в круизе по Средиземному морю вместе с другими олимпийцами. Именно в том эфире и прозвучало скандальное признание: “Нас заставляли забеременеть от своих тренеров, а на девятой-десятой неделе, накануне крупных соревнований, мы должны были делать аборт. Дело в том, что как раз на этих сроках у женщины резко повышается уровень гормонов в организме. Это стимулирует физическую силу и позволяет добиваться высоких результатов. Вот так мы и побеждали”. Сразу после выхода интервью гимнастка собиралась судиться с телекомпанией, однако в какой-то момент посчитала это излишним. Три года спустя газета “СПИД-Инфо” опубликовала статью Ирины Ованесян “В постели с тренером”. Тогда гимнастка не выдержала и всё-таки подала на издание в суд иск о защите чести и достоинства. Суд встал на её сторону и обязал издание опубликовать опровержение и выплатить компенсацию.