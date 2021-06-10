Элина Нечаева рассказала, как женщинам в ее семье удается всегда оставаться в отличной форме

По мнению Элины, причина, вероятно, заключается в генах, но ей все равно нужно следить за собой. “Я знаю, о чем мечтает моя мама — есть, но не толстеть! На самом деле это мечта каждой из нас, — говорит она со смехом. — Мы действительно любим хорошую еду, иногда можно сказать, что мы зависимы от еды. Но что характерно для нашей семьи — это хороший вкус, любовь к качеству”.