10.06.2021, 12:38
Элина Нечаева рассказала, как женщинам в ее семье удается всегда оставаться в отличной форме
Foto: Krõõt Tarkmeel, Anne&Stiil
Эстонская оперная певица Элина Нечаева в июньском номере журнала Oma Maitse рассказала о питании и фигуре и в том числе объяснила, как женщинам в ее семье удается оставаться в такой хорошей форме.
По мнению Элины, причина, вероятно, заключается в генах, но ей все равно нужно следить за собой. “Я знаю, о чем мечтает моя мама — есть, но не толстеть! На самом деле это мечта каждой из нас, — говорит она со смехом. — Мы действительно любим хорошую еду, иногда можно сказать, что мы зависимы от еды. Но что характерно для нашей семьи — это хороший вкус, любовь к качеству”.
Свое утро Элина начинает с правильного питания, частью которого является свежевыжатый напиток из имбиря, лимона и апельсина.
Большое интервью Элины Нечаевой и ее фотографии с мамой и сестрой ищите в июньском номере журнала Oma Maitse.