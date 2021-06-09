ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Я изменяю мужу c любовью всей моей жизни, но не могу сказать ему правду..."

“Я всегда считала свой брак был прекрасным, о лучшем и подумать не могла, а отношения, которые показывают в голливудских фильмах, всегда считала ненастоящими. Я была уверена, что нашла того самого человека, и что мы вместе состаримся. Но когда у меня появился новый коллега, все изменилось.

Когда он только вошел в комнату, я почувствовала притяжение, которого никогда прежде не ощущала. Я даже подумала, что лучше мне отвернуться, чтобы не стало хуже. Позже, когда мы говорили о работе, воздух между нами был от напряжения настолько плотным, что его можно было резать ножом! Кроме того, было очевидно, что это не только мои ощущения — он тоже чувствует это притяжение.

Было видно, что он тоже чувствует это притяжение!

Мы все чаще и чаще разговаривали, и между нами возникла невероятная эмоциональная связь, о которой я раньше читала только в любовных романах и сказках. Наконец, мы признались друг другу в своих чувствах, решив, что это определенно что-то особенное. Конечно, я испытывала угрызения совести. У нас с мужем были хорошие отношения, и он никогда не относился ко мне плохо. Я ничего не могла ему сказать. Вместо этого я пообещала себе на 100% прожить все чувства, которые испытывала в тот момент, потому что мы живем только один раз.

Когда мы впервые остались вдвоем, это было совершенно неописуемо.

Когда мы впервые были вместе физически, это было совершенно неописуемо. Мы идеально совпадаем и подходим друг другу абсолютно во всех сферах. Однако реальная жизнь все сильнее напоминает о себе, и необходимо предпринимать дальнейшие шаги. Я знаю, что он — любовь всей моей жизни.

Но как мне все это рассказать мужу? Я не хочу причинять ему боль!”