ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Я изменяю мужу c любовью всей моей жизни, но не могу сказать ему правду..."(96)
“Я всегда считала свой брак был прекрасным, о лучшем и подумать не могла, а отношения, которые показывают в голливудских фильмах, всегда считала ненастоящими. Я была уверена, что нашла того самого человека, и что мы вместе состаримся. Но когда у меня появился новый коллега, все изменилось.
Когда он только вошел в комнату, я почувствовала притяжение, которого никогда прежде не ощущала. Я даже подумала, что лучше мне отвернуться, чтобы не стало хуже. Позже, когда мы говорили о работе, воздух между нами был от напряжения настолько плотным, что его можно было резать ножом! Кроме того, было очевидно, что это не только мои ощущения — он тоже чувствует это притяжение.
Мы все чаще и чаще разговаривали, и между нами возникла невероятная эмоциональная связь, о которой я раньше читала только в любовных романах и сказках. Наконец, мы признались друг другу в своих чувствах, решив, что это определенно что-то особенное. Конечно, я испытывала угрызения совести. У нас с мужем были хорошие отношения, и он никогда не относился ко мне плохо. Я ничего не могла ему сказать. Вместо этого я пообещала себе на 100% прожить все чувства, которые испытывала в тот момент, потому что мы живем только один раз.
Когда мы впервые были вместе физически, это было совершенно неописуемо. Мы идеально совпадаем и подходим друг другу абсолютно во всех сферах. Однако реальная жизнь все сильнее напоминает о себе, и необходимо предпринимать дальнейшие шаги. Я знаю, что он — любовь всей моей жизни.
Но как мне все это рассказать мужу? Я не хочу причинять ему боль!”