Осознанные покупки: как покупать меньше и оставаться счастливым

Затем настигает ощущение “полный шкаф, а носить нечего” и повторение цикла. И если в рамках семьи это вызывает только ворчание домочадцев, то в рамках планеты это заканчивается перепроизводством и пагубным влиянием на экологию.

Как устроен мир быстрой моды, что такое осознанное потребление и при чем здесь сэконд-хэнд?

Индустриализация ускорила все отрасли человеческой жизни, в том числе пошив/покупку одежды. Если до ХХ века одежду либо самостоятельно шили, либо заказывали у портного, и процесс этот занимал от нескольких недель до нескольких месяцев, то развитие фабрик и магазинов одежды значительно все ускорили и упростили.

Одежда стала доступнее, а купить готовое изделие стало проще и легче, чем несколько раз навестить портного. Со временем в игру вступили маркетологи, которые по нескольку раз в год могут объявлять о новинках и трендах, чтобы побудить к новым покупкам.

И уже к началу ХХI века мы сталкиваемся с новыми проблемами: перепроизводство и загрязнение окружающей среды. Каждый год в мире производится 400 миллиардов квадратных метров ткани. При этом 60 миллиардов ткани просто выбросят или сожгут.

Такой же финал ожидает и готовые изделия, которые купили. Некоторые из них заносят до дыр, некоторые наденут пару раз или отложат до лучших времен. Но в конце концов, переполненный шкаф вынудит расстаться с вещью, чтобы снова купить что-то другое. Например, только в Гонконге каждую минуту выбрасывают около 1 400 футболок.

Несмотря на дешевизну производства одежды масс-маркета, на одно изделие уходит около 2700 литров воды. При окрашивании используются фторированные соединения (ПФС), тяжелые металлы и растворители — не самые полезные вещества. И все это сбрасывают в водоемы. Поэтому даже если футболку и выбросят, экологический след за ней остается надолго.

Один из способов минимизировать пагубное влияние перепроизводства: осознанно подходить к покупкам. Это означает не только покупать меньше, но и выбирать более качественные товары.

В развитых странах все больше посещают сэконд-хэнды — здесь можно приобрести качественную вещь известного бренда недорого. Например, UPTY. Преимущество магазина в том, что здесь можно не только купить вещь со скидкой до 90%, но и продать ненужную одежду. Достаточно отправить вещь, а сотрудники UPTY проверят качество, сделают все замеры, сфотографируют и т. д.