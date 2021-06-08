8 фраз, которые нельзя говорить человеку с бессонницей

“Просто ложись спать в одно и то же время”

Если вы проваливаетесь в сон через пять минут после того, как голова коснулась подушки, не обольщайтесь — это не ваша заслуга, вам просто повезло. А вот люди с нарушением сна могут часами ворочаться в постели — и от этого уставать и страдать еще больше.

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“Нужно засыпать не позже 10 вечера — до полуночи каждый час сна идет за два”

“Это антинаучная ерунда. Неважно, когда вы спите, главное — сколько. Каждый день нужно спать порядка 7–9 часов”, — объясняет заведующий сомнологическим кабинетом Университетской клинической больницы № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Пальман.

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“За два-три часа до сна — никаких гаджетов, и будешь спать как младенец!”

Если уж хотите оградить человека от влияния синего света с экранов гаджетов, который мешает засыпать, давайте реалистичные советы. Например, порекомендуйте компьютерные очки с желтыми стеклами или приложение, которое подсвечивает экран теплым светом в вечернее время.

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“Обязательно гуляй полчаса перед сном!”

А если я одинокая девушка, живу в отдаленном спальном районе и ложусь спать в 12 ночи — вы уверены, что это хорошая идея?

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“Начни вставать в 6 утра каждый день, и вечером будешь засыпать без проблем”

Для жаворонков засыпать и просыпаться поздно, конечно, противоестественно. А для сов это очень даже нормально. “Вам комфортно ложиться каждый день в три ночи и вставать в 12? Вы высыпаетесь? Вот и продолжайте так спать”, — советует Александр Пальман.

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“С таким режимом сна ты не найдешь нормальную работу!”

“Сломать свои биоритмы и перестроиться, конечно, можно. Но это сложно, долго, требует железной дисциплины и вообще не очень полезно. Зачем так мучить себя? Если есть возможность найти работу с более гибким графиком, это оптимальный выход для совы”, — говорит Александр Пальман.

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“Ты слишком долго спишь — это вредно. Я вот сплю по шесть часов в день, бодра и весела”