8 фраз, которые нельзя говорить человеку с бессонницей(2)
“Просто ложись спать в одно и то же время”
Если вы проваливаетесь в сон через пять минут после того, как голова коснулась подушки, не обольщайтесь — это не ваша заслуга, вам просто повезло. А вот люди с нарушением сна могут часами ворочаться в постели — и от этого уставать и страдать еще больше.
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“Нужно засыпать не позже 10 вечера — до полуночи каждый час сна идет за два”
“Это антинаучная ерунда. Неважно, когда вы спите, главное — сколько. Каждый день нужно спать порядка 7–9 часов”, — объясняет заведующий сомнологическим кабинетом Университетской клинической больницы № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Пальман.
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“За два-три часа до сна — никаких гаджетов, и будешь спать как младенец!”
Если уж хотите оградить человека от влияния синего света с экранов гаджетов, который мешает засыпать, давайте реалистичные советы. Например, порекомендуйте компьютерные очки с желтыми стеклами или приложение, которое подсвечивает экран теплым светом в вечернее время.
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“Обязательно гуляй полчаса перед сном!”
А если я одинокая девушка, живу в отдаленном спальном районе и ложусь спать в 12 ночи — вы уверены, что это хорошая идея?
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“Начни вставать в 6 утра каждый день, и вечером будешь засыпать без проблем”
Для жаворонков засыпать и просыпаться поздно, конечно, противоестественно. А для сов это очень даже нормально. “Вам комфортно ложиться каждый день в три ночи и вставать в 12? Вы высыпаетесь? Вот и продолжайте так спать”, — советует Александр Пальман.
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“С таким режимом сна ты не найдешь нормальную работу!”
“Сломать свои биоритмы и перестроиться, конечно, можно. Но это сложно, долго, требует железной дисциплины и вообще не очень полезно. Зачем так мучить себя? Если есть возможность найти работу с более гибким графиком, это оптимальный выход для совы”, — говорит Александр Пальман.
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“Ты слишком долго спишь — это вредно. Я вот сплю по шесть часов в день, бодра и весела”
Кому-то действительно достаточно шести часов, а кому-то не хватает и восьми. Но если раньше кому-то хватало семи часов сна, а теперь этот человек проводит в постели по 9-10 часов и больше — уговорите его сходить к врачу. Это может быть депрессия, например.
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“Да забей, выспишься на пенсии!”
До пенсии так можно не дожить. Плохой сон увеличивает риски для здоровья — от инфаркта и инсульта до онкологических болезней. Плюс недосып — это раздражительность, набор веса, проблемы с памятью и мышлением. А на пенсии, кстати, проблемы с засыпанием могут стать еще сильнее — так что беречь сон стоит смолоду.