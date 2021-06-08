Никаких брюк и “Монополии”: правила воспитания детей в королевской семье, которым Меган Маркл не обязана следовать
В семье Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына Арчи произошло еще одно важное событие: они сложили с себя королевские полномочия и переехали в США. Благодаря этому они не обязаны следовать королевскому протоколу, который регулирует в том числе и воспитание детей. Как это повлияет на детство Арчи и его новорожденной сестры Лилибет?
Не разрешать сыну носить брюки
Согласно королевскому дресс-коду, мальчики не должны носить брюки до восьми лет. Зато шорты надевать им разрешают. Поэтому сыновей Кейт Миддлтон и принца Уильяма мы прежде видели только в такой одежде. Так уж сложилось в Великобритании, что брюки считаются одеждой для представителей среднего класса, а аристократы издавна предпочитали носить шорты. Зато теперь Лилибет и Арчи вправе выбирать любую одежду!
Не путешествовать с детьми
Теперь герцог и герцогиня Сассекские могут свободно путешествовать по миру вместе с детьми. Еще одно королевское правило: наследникам нельзя путешествовать вместе. Видимо, ради безопасности. Например, просто так вместе в тур никогда не поедут принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж. Для этого им нужно специальное разрешение королевы. Но Меган и Гарри могут сами планировать отдых и отправляться в дорогу с сыном и дочкой.
Обязательно нанимать няню
За всеми детьми из королевской семьи присматривают няни. Это полезно, раз уж королевским родителям часто приходится участвовать в официальных мероприятиях, поэтому им нужно оставлять с кем-то детей. Больше Меган нанимать няню не обязана. Но она планирует работать над разными проектами, так что помощь ей все же может пригодиться.
Выбирать побольше крестных родителей
Члены королевской семьи могут выбирать любое количество крестных родителей для своих детей. И обычно они не ограничиваются двумя. У принцессы Шарлотты пять крестных родителей, у принца Джорджа семь, а у принца Луи шесть. У Арчи “всего лишь” трое, что уже было необычно. Сколько же крестных родителей будет у Лилибет?
Всех крестить в одном месте
Все королевские родители обязаны крестить своих детей. И они всегда делают это в одной купели, которую королевская семья использует с 1841 года. Меган и Гарри последовали этой традиции после рождения Арчи, но это не значит, что они будут соблюдать правило с Лилибет.
Контролировать образование детей
Маловероятно, что Меган отправит детей учиться в государственную школу, но она имеет право это сделать. Обычно королевские дети ходят в частные школы. В первую очередь из соображений безопасности. Образование для детей считается приоритетом, поэтому все они обязаны учиться в университете. Но если Арчи и Лилибет не захотят поступать в колледж, никто их не заставит.
Ограничивать питание
Даррен Макгрейди, бывший личный повар королевы Елизаветы II, утверждал, что членам королевской семьи запрещалось есть чеснок в ее присутствии. Ведь она его ненавидит! Королева не разрешала есть и моллюсков, потому что боялась отравиться ими. А вот Меган и Гарри могут кормить детей любыми блюдами, даже устрицами с огромным количеством чеснока.
Не демонстрировать чувства на публике
Королева не одобряет публичное проявление чувств. Поэтому вы не часто увидите принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые обнимаются или даже держатся за руки на людях. Принц Гарри и Меган Маркл и так нарушали это правило, но теперь они точно могут о нем забыть.
Не играть в “Монополию”
Когда герцогу Йоркскому впервые представили эту игру, он запретил играть в нее при дворе, ведь она делает людей беспощадными. Для Меган и Гарри запрет больше не действует. И когда Арчи и Лилибет подрастут, они могут играть в “Монополию” вместе с родителями.