Никаких брюк и “Монополии”: правила воспитания детей в королевской семье, которым Меган Маркл не обязана следовать

За всеми детьми из королевской семьи присматривают няни. Это полезно, раз уж королевским родителям часто приходится участвовать в официальных мероприятиях, поэтому им нужно оставлять с кем-то детей. Больше Меган нанимать няню не обязана. Но она планирует работать над разными проектами, так что помощь ей все же может пригодиться.

Теперь герцог и герцогиня Сассекские могут свободно путешествовать по миру вместе с детьми. Еще одно королевское правило: наследникам нельзя путешествовать вместе. Видимо, ради безопасности. Например, просто так вместе в тур никогда не поедут принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж. Для этого им нужно специальное разрешение королевы. Но Меган и Гарри могут сами планировать отдых и отправляться в дорогу с сыном и дочкой.

Согласно королевскому дресс-коду, мальчики не должны носить брюки до восьми лет. Зато шорты надевать им разрешают. Поэтому сыновей Кейт Миддлтон и принца Уильяма мы прежде видели только в такой одежде. Так уж сложилось в Великобритании, что брюки считаются одеждой для представителей среднего класса, а аристократы издавна предпочитали носить шорты. Зато теперь Лилибет и Арчи вправе выбирать любую одежду!

В семье Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына Арчи произошло еще одно важное событие: они сложили с себя королевские полномочия и переехали в США. Благодаря этому они не обязаны следовать королевскому протоколу, который регулирует в том числе и воспитание детей. Как это повлияет на детство Арчи и его новорожденной сестры Лилибет ?



Члены королевской семьи могут выбирать любое количество крестных родителей для своих детей. И обычно они не ограничиваются двумя. У принцессы Шарлотты пять крестных родителей, у принца Джорджа семь, а у принца Луи шесть. У Арчи “всего лишь” трое, что уже было необычно. Сколько же крестных родителей будет у Лилибет?



Всех крестить в одном месте

Все королевские родители обязаны крестить своих детей. И они всегда делают это в одной купели, которую королевская семья использует с 1841 года. Меган и Гарри последовали этой традиции после рождения Арчи, но это не значит, что они будут соблюдать правило с Лилибет.



Контролировать образование детей

Маловероятно, что Меган отправит детей учиться в государственную школу, но она имеет право это сделать. Обычно королевские дети ходят в частные школы. В первую очередь из соображений безопасности. Образование для детей считается приоритетом, поэтому все они обязаны учиться в университете. Но если Арчи и Лилибет не захотят поступать в колледж, никто их не заставит.

Ограничивать питание

Даррен Макгрейди, бывший личный повар королевы Елизаветы II, утверждал, что членам королевской семьи запрещалось есть чеснок в ее присутствии. Ведь она его ненавидит! Королева не разрешала есть и моллюсков, потому что боялась отравиться ими. А вот Меган и Гарри могут кормить детей любыми блюдами, даже устрицами с огромным количеством чеснока.

Не демонстрировать чувства на публике

Королева не одобряет публичное проявление чувств. Поэтому вы не часто увидите принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые обнимаются или даже держатся за руки на людях. Принц Гарри и Меган Маркл и так нарушали это правило, но теперь они точно могут о нем забыть.

Не играть в “Монополию”

Когда герцогу Йоркскому впервые представили эту игру, он запретил играть в нее при дворе, ведь она делает людей беспощадными. Для Меган и Гарри запрет больше не действует. И когда Арчи и Лилибет подрастут, они могут играть в “Монополию” вместе с родителями.