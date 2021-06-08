“Я не понимала что происходит и почему он так делает”. Как справиться с последствиями пережитого в детстве насилия 30 лет спустя — история Анны из Эстонии

“Первый раз я подверглась домогательствам, когда мне было лет 6. Это повторялось на протяжении нескольких лет, в те периоды, когда я жила во время каникул у родственников и дружила с соседскими детьми. Их дедушка проявлял ко мне, скажем так, особое внимание”, — вспоминает Анна.

“Я не понимала что происходит и почему он так делает. Мне никто не рассказывал о границах моего тела, о том, что я имею право запрещать другим меня трогать и что об этом надо сразу рассказывать. Никому из взрослых не приходило в голову, что такие знания ребенку могут пригодится — вокруг же только знакомые и хорошие люди! Но взрослые ошибались”.

Тогда никому из родственников Анна о происходящем не рассказала. “Думаю, мне было стыдно рассказать о чем-то таком и не было достаточно близких доверительных отношений, чтобы получить совет”. Как и многие другие дети, попавшие в подобную ситуацию, маленькая Анна, возможно, думала, что ей не поверят или будут ругать. “Я не помню, что я думала и почему никому не сказала, я просто это хранила в себе и никак не прорабатывала эту травму почти 30 лет”, — говорит она.

Первый раз своей историей Анна смогла поделиться только в 19 лет, с одной не очень близкой подругой. “Надо было выговориться”, — признается она. Второй раз, спустя 6 лет, ее выслушала какая-то случайная женщина на вечеринке. Анна признается, что пыталась всеми возможными способами подавить эти воспоминания и просто жить, стараясь думать, что ничего такого страшного не произошло. “Понимала что тот дедушка извращенец. “Не помнить” удавалось долго, скрывать тоже, я и сейчас не готова говорить открыто, но близка к этому, так как это может помочь другим избежать подобного”.