Контейнеровоз, застрявший весной в Суэцком канале, стал героем детской книжки

Райан Питерсен, директор компании Flexport, занимающейся грузоперевозками, написал детскую книжку под названием “Большой корабль и маленький экскаватор: случай в Суэцком канале”.

В основу книги лег инцидент, случившийся весной 2021 года в Суэцком канале, когда контейнеровоз Ever Given застрял на канале и перегородил дорогу всем судам более чем на неделю.

В книге веселым и доступным языком рассказывается о глобальной логистике контейнерных перевозок, а также описывается эпизод “спасения большого корабля” маленьким экскаватором, что, в свое время, было большой темой для шуток и мемов в соцсетях.

Available for pre-order here. Ships in August. https://t.co/vkWWAo03Zp — Ryan Petersen (@typesfast) June 4, 2021

“Дети узнают о силе правильных поступков, даже когда что-то кажется невозможным и когда полмира смеется над вами”, — написал Питерсон в описании книжки.

Книгу о корабле и маленьком экскаваторе можно купить в интернете за 25 долларов, а все средства от ее продажи пойдут на борьбу с коронавирусом в Индии.

Напомним, 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Он на 6 дней перегородил путь и полностью остановил судоходство. Из-за инцидента образовалась гигантская пробка из 422 судов. Последние из них прошли канал только 3 апреля.