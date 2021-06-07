Женщина решила сэкономить на операции для похудения и умерла(1)
34-летняя Маркита МакИнтайр (Markita McIntyre) скончалась во время дешевой операции по рукавной гастрэктомии в мексиканском городе Тихуана. Операция предполагала удаление 80 процентов желудка.
Подруга женщины, Франческа Мултри (Francesca Moultrie), собиралась сделать операцию в одно время с ней, но передумала в последний момент. Американки много обсуждали подробности процедуры и общались каждый день.
Во время последнего разговора перед операцией МакИнтайр чувствовала себя нормально. “Я спросила ее, как она себя чувствует, и она сказала, что с ней все хорошо. Я опубликовала что-то в Facebook, и она посмеялась над моим постом. Я собиралась поговорить с ней после операции”, — отметила Мултри.
К пяти часам вечера ей позвонил муж МакИнтайр и сказал, что она скончалась.