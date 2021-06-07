Стальная, керамическая, тефлоновая — в какой посуде безопаснее всего готовить? Разбираемся с таллиннским экспертом по питанию

Чугун гипоаллергенен, нетоксический, прочен и долговечен. Если фирмы недорогие, тогда нужно прокаливать перед использованием. Нельзя мыть в посудомоечных машинах, оставлять воду на поверхности, т. к. может заржаветь. А также приготовленную еду в ней хранить нельзя.

Один из самых безопасных видов посуды. Идеально подходит для запекания и хранения готовой еды. На открытом огне готовить нельзя, и она достаточно хрупкая.

Это нейтральный материал, не вступающий в реакции с продуктами, долго удерживает тепло. Подходит как для приготовления на плите, так и в духовке, можно хранить еду в холодильнике, а также использовать для замораживания.

Эмаль защищает металл от окисления. Качество посуды связанно с тем, какой металл эмаль покрывает, поэтому предпочтительна та же нержавеющая сталь. Если на поверхности эмали появились трещинки или сколы, то такую посуду лучше сразу выбросить! Особенно, если эмаль покрывает алюминий. Самая безопасная посуда с эмалью — белого, голубого и серого цвета.

Важно! Хранить еду в такой посуде нельзя из-за окисления верхнего слоя. Приготовили, остудили и переложили в другую посуду (керамика, стекло).

10% никеля — максимально допустимое его содержание, превышение может приводить к различным заболеваниям, в том числе онкологии.

Сталь — это сплав железа и углерода. Для того, чтобы сталь стала нержавеющей, к ней добавляют другие химические элементы (хром, никель, кобальт, марганец, титан). Сталь нужно покупать только очень хорошего качества с пометкой 18/0 (самая лучшая) — это значит, что сталь содержит 18% хрома и 0% никеля.

При правильном уходе срок службы не ограничен. Можно передавать по наследству.

Посуда, которой стоит избегать:

Тефлон

Тефлоновое покрытие — это маркетинговый ход. Нам внушили, что безопаснее готовить на тефлоне, чем жарить на масле.

Относительно безопасен до t 200 C, далее тефлон разлагается, выделяя токсины — газ перфлоризобутилен. Также в состав тефлона входит перфтороктановая кислота (PFOA), которая признана токсичным ядом. Соединения из тефлона приводят к гормональным нарушениям, нарушения иммунной системы, сахарному диабету второго типа, онкологии.

Алюминий

Алюминиевая посуда токсична для мозга и печени. Алюминий накапливается в организме и способен вызвать болезнь Альцгеймера, Паркинсона и боковой амиотрофический склероз. При нагревании алюминий попадает в пищу и является одним из основных нейротоксинов, то же касается и фольги! Поэтому не запекаем в одноразовых формах из алюминия и фольге! А если уж совсем никак без фольги, тогда проложите слой из бумаги для выпечки между едой и фольгой. Я стараюсь крайне редко использовать алюминиевую фольгу — только для хранения холодной еды, так как на ее стенках образуется специфичный оксид метала.

Медная посуда

Медь — важный элемент кроветворения, но в больших количествах токсична для почек. Медная посуда не может считаться безопасной. Попадание метала в пищу неконтролируемо. Медь окисляется, а продукты лишаются витаминов и полиненасыщенных жирных кислот.

Антипригарное покрытие

Может быть титановым, мраморным или гранитным. Вся проблема в том, что не указывается как эти крошки соединяются с алюминиевой или железной основой. Чаще всего - с помощью фторопластовой эмульсии. А следовательно, это не гранитная и не мраморная поверхности, а лишь маркетинговый ход!

Силикон