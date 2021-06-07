Стальная, керамическая, тефлоновая — в какой посуде безопаснее всего готовить? Разбираемся с таллиннским экспертом по питанию
Какая посуда оптимальна для приготовления еды:
Нержавеющая сталь
Сталь — это сплав железа и углерода. Для того, чтобы сталь стала нержавеющей, к ней добавляют другие химические элементы (хром, никель, кобальт, марганец, титан).
Сталь нужно покупать только очень хорошего качества с пометкой 18/0 (самая лучшая) — это значит, что сталь содержит 18% хрома и 0% никеля.
Если пометка 18/10, то сталь содержит 18% хрома и 10% никеля.
К сожалению, 18/0 сейчас найти практически нереально, большинство стали идёт с маркировкой 18/10.
10% никеля — максимально допустимое его содержание, превышение может приводить к различным заболеваниям, в том числе онкологии.
Поэтому при покупке нержавеющей стали обращаем внимание на маркировку.
Надпись Syrgical grade stainless steel также является показателем качества (“хирургическая сталь”).
Важно! Хранить еду в такой посуде нельзя из-за окисления верхнего слоя. Приготовили, остудили и переложили в другую посуду (керамика, стекло).
Эмалированная посуда
Эмаль защищает металл от окисления. Качество посуды связанно с тем, какой металл эмаль покрывает, поэтому предпочтительна та же нержавеющая сталь. Если на поверхности эмали появились трещинки или сколы, то такую посуду лучше сразу выбросить! Особенно, если эмаль покрывает алюминий. Самая безопасная посуда с эмалью — белого, голубого и серого цвета.
Жаропрочное стекло
Это нейтральный материал, не вступающий в реакции с продуктами, долго удерживает тепло. Подходит как для приготовления на плите, так и в духовке, можно хранить еду в холодильнике, а также использовать для замораживания.
Керамика
Один из самых безопасных видов посуды. Идеально подходит для запекания и хранения готовой еды. На открытом огне готовить нельзя, и она достаточно хрупкая.
Но! Опасайтесь ярких расцветок и китайских производителей. В таких покрытиях может присутствовать свинец.
Чугун
Самый лучший, но довольно капризный вариант.
Чугун гипоаллергенен, нетоксический, прочен и долговечен. Если фирмы недорогие, тогда нужно прокаливать перед использованием. Нельзя мыть в посудомоечных машинах, оставлять воду на поверхности, т. к. может заржаветь. А также приготовленную еду в ней хранить нельзя.
При правильном уходе срок службы не ограничен. Можно передавать по наследству.
Посуда, которой стоит избегать:
Тефлон
Тефлоновое покрытие — это маркетинговый ход. Нам внушили, что безопаснее готовить на тефлоне, чем жарить на масле.
Относительно безопасен до t 200 C, далее тефлон разлагается, выделяя токсины — газ перфлоризобутилен. Также в состав тефлона входит перфтороктановая кислота (PFOA), которая признана токсичным ядом. Соединения из тефлона приводят к гормональным нарушениям, нарушения иммунной системы, сахарному диабету второго типа, онкологии.
Алюминий
Алюминиевая посуда токсична для мозга и печени. Алюминий накапливается в организме и способен вызвать болезнь Альцгеймера, Паркинсона и боковой амиотрофический склероз. При нагревании алюминий попадает в пищу и является одним из основных нейротоксинов, то же касается и фольги! Поэтому не запекаем в одноразовых формах из алюминия и фольге! А если уж совсем никак без фольги, тогда проложите слой из бумаги для выпечки между едой и фольгой. Я стараюсь крайне редко использовать алюминиевую фольгу — только для хранения холодной еды, так как на ее стенках образуется специфичный оксид метала.
Медная посуда
Медь — важный элемент кроветворения, но в больших количествах токсична для почек. Медная посуда не может считаться безопасной. Попадание метала в пищу неконтролируемо. Медь окисляется, а продукты лишаются витаминов и полиненасыщенных жирных кислот.
Антипригарное покрытие
Может быть титановым, мраморным или гранитным. Вся проблема в том, что не указывается как эти крошки соединяются с алюминиевой или железной основой. Чаще всего - с помощью фторопластовой эмульсии. А следовательно, это не гранитная и не мраморная поверхности, а лишь маркетинговый ход!
Силикон
До недавнего времени считалась, что силикон инертен и безопасен. Но многочисленные исследования последних лет говорят об обратном. Нагревание такой посуды или аксессуаров (коврики, формы и т.д.) до высоких температур (t >180) приводит к выходу токсичных компонентов посуды в продукт. Особенно это касается дешёвого китайского сырья, но и даже дорогой кухонный силикон также не идеален. Избегайте яркого окраса во избежания кадмия! На силиконе должны быть маркировки “CE” и “FDA” и не должно быть запаха резины.
Да, невозможно уберечься от всего вредного в нашем современном мире, но чем внимательнее вы будете выбирать посуду и минимизировать вредные материалы, тем лучше будет для здоровья всей семьи.
У меня дома в основном посуда из нержавейки (18/10), есть большая и маленькая чугунная сковороды, керамика, стекло и силиконовые формочки от фирмы (Silikomat) для выпечки.
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Об авторе:
Татьяна Айзенштадт, практикующий нутрициолог (консультант по питанию) — специалист по превентивному образу жизни и рациону питания, занимаюсь снижением рисков, профилактикой и коррекцией состояний здоровья, а также компенсацией витаминно-минеральных дефицитов. Люблю тему ЗОЖ! Живу и дышу ею, вдохновляю, консультирую, делюсь тем, что знаю и опробовала на себе. Автор блога в Фейсбук “ЗОЖ с Татьяна Айзенштадт” и сайта со вкусными и полезными рецептами Готовь, как Танюшка.
Мой подход основан на следующих убеждениях:
- мы есть не только то, что мы едим, но и то, что мы усваиваем (в плане еды);
- настоящие изменения возможны только через осознанные перемены, маленькими шажками;
- во всем важен баланс, а в питании особенно: “Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза”!
- каждый человек уникален: только индивидуальный подход, основанный на понимании особенностей организма, образа жизни, может принести реальные длительные результаты.
Буду рада вам помочь!
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