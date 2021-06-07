Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Овен. У Овнов перед затмением могут всплыть старые обиды и негативные эмоции. Вселенная так будет проверять их на прочность. Если не поддаваться этому соблазну, жизнь продолжит течь в прежнем темпе и направлении, так что затмение не будет никак влиять на людей этого Знака. Позитивные мысли помогут изменить судьбу. Овнам стоит оставаться в состоянии ожидания чуда и верить в то, что все хорошее исходит изнутри нас. Овны - одни из самых успешных людей на этой неделе.

Телец. Тельцам стоит временно приостановить дальние поездки. Всем, кто постоянно работает за рулем и перемещается по городу или между городами, стоит быть осторожными и крайне внимательными. Что касается амурной сферы, то многим Тельцам, находящимся в отношениях, удастся перевести их на новый уровень. Если это будет брак, то лучше не торопиться, а сначала проверить совместимость. Одиноким Тельцам судьба подарит возможность познакомиться с кем-то новым. Это отличное время для флирта.

Близнецы. С 7 по 10 июня Близнецов могут ожидать неурядицы в работе и бизнесе, но они не перейдут в серьезные проблемы, если Близнецы смогут вовремя среагировать. Если ничего не предпринимать, это может привести к финансовому коллапсу. На этой неделе сила энергетики Близнецов резко упадет. Этим людям стоит направить вектор мыслей в русло работы и домашних дел. Отдых будет тоже играть не последнюю роль, поэтому о нем забывать нельзя.

Рак. У Раков начинается время, когда успех в любви или в делах будет зависеть от наличия важных знакомств. С товарищами, коллегами и друзьями нужно общаться открыто и без негатива. В противном случае дружба может превратиться во вражду. Урегулирование разногласий - самая главная задача Раков на текущий момент. Со стороны родственников и второй половинки ожидается небольшое давление. Ситуация может накалиться.