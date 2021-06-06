06.06.2021, 15:55
Израиль начал вакцинацию подростков. Когда в Эстонии планируют начать прививать тинейджеров?(29)
Foto: Argo Ingver
В воскресенье Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Программа вакцинации населения в Израиле стала одной из самых быстрых в мире: на данный момент по меньшей мере половина населения получила уже два укола вакцины Pfizer или BioNTech.
Как передает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Иоланда Нелл, после успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все коронавирусные ограничения. При этом темпы распространения заболевания не увеличились.
На получение первой прививки записались тысячи подростков по всей стране.
Вакцинация детей в других странах мира (данные агентства Франс пресс):
- Эстония планирует начать вакцинацию тинейджеров к осени*.
- Франция с 15 июня предложит вакцину Pfizer подросткам в возрасте от 12 лет.
- Германия и Польша начинают вакцинацию подростков 7 июня.
- Великобритания одобрила применение вакцины Pfizer для подростков, однако властям страны еще предстоит принять решение, начинать кампанию по их вакцинации.
- Вакцина Pfizer также одобрена для подростков в возрасте от 12 лет в Японии.
- Вакцинация тинейджеров в возрасте от 12 до 15 лет началась в США в середине мая.
"Вакцинация подростков 12-15 лет будет на повестке дня ближе к осенью, если к этому времени успешно привьют более старшие группы и в наличии будет достаточно препаратов", - сказала глава научного совета, профессор Ирья Лутсар в интервью ERR в конце мая.