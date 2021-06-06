Израиль начал вакцинацию подростков. Когда в Эстонии планируют начать прививать тинейджеров?

Как передает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Иоланда Нелл, после успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все коронавирусные ограничения. При этом темпы распространения заболевания не увеличились.

На получение первой прививки записались тысячи подростков по всей стране.

Вакцинация детей в других странах мира (данные агентства Франс пресс):

Эстония планирует начать вакцинацию тинейджеров к осени*.

Франция с 15 июня предложит вакцину Pfizer подросткам в возрасте от 12 лет.

Германия и Польша начинают вакцинацию подростков 7 июня.

Великобритания одобрила применение вакцины Pfizer для подростков, однако властям страны еще предстоит принять решение, начинать кампанию по их вакцинации.

Вакцина Pfizer также одобрена для подростков в возрасте от 12 лет в Японии.

Вакцинация тинейджеров в возрасте от 12 до 15 лет началась в США в середине мая.

"Вакцинация подростков 12-15 лет будет на повестке дня ближе к осенью, если к этому времени успешно привьют более старшие группы и в наличии будет достаточно препаратов", - сказала глава научного совета, профессор Ирья Лутсар в интервью ERR в конце мая.