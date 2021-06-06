Правила стиля от Мишель Обамы: как носить брючные костюмы

Используйте сложные оттенки, которые подходят к вашей внешности. Нет ничего скучнее банального черного или серого. Добавьте в свой гардероб больше красок.

Пускай вещи перекликаются друг с другом, как в этом примере, где полоски на планке блузки представляют явную пару с лампасами на брюках.

Если позволяет дресскод и ситуация, не бойтесь добавить блеска и металлических деталей. Пуговицы, пряжки при уместном использовании сделают ваш образ ярче.

Уделяйте внимание деталям. Именно они делают образ. Небольшой разрез на брюках, нестандартный атласный пояс, интересная вышивка — все это разнообразит ваш деловой гардероб.

Необязательно останавливаться на жакете классического фасона. Пробуйте укороченные или, наоборот, удлиненные варианты.

Чтобы выглядеть актуально, адаптируйте модные тренды под свои потребности. Так, например, пижамный тренд отлично может проявить себя в брючном костюме при условии строгого кроя.