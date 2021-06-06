“В школе всегда что-то происходит”. Школьная медсестра из Таллинна — о несостоявших карьерных поворотах и тревожном влиянии пандемии на детей

Влияние коронавирусного года беспокоит медсестру - особенно душевное здоровье и малоподвижность. По части душевного здоровья школа оказывала помощь, как могла — те дети, которые нуждались в поддержке и ободрении при обучении, могли приходить на учебу в школу. Но при этом грустно признавать, что спортивная деятельность у детей на многие месяцы остановилась. “Я спрашивала у детей — гуляли ли они с родителями каждый день в то время как тренировки прекратились? Некоторые отвечали, что гуляли пару раз в неделю, некоторые — реже, и были те школьники, которые все это время просидели дома и не двигались максимум из одной комнаты в другую”. Так что при возвращении в школу Светлана заметила у многих учащихся лишний вес. Как этот особенный учебный год в действительности повлиял на нас, мы увидим, как полагает школьная медсестра, только через некоторое время. “Для некоторых детей домашнее обучение подходит очень хорошо, другие же очень хотели вернуться в школу. Я расспрашивала детей и мнения разделились примерно пополам”.

То, насколько важна работа школьной медсестры, показали уже первые дни после того, какмладшим классам разрешили вернуться в школы — помощь Светланы потребовалась очень скоро. “Сразу же пошли мелкие травмы, одно падение, одна заноза, которую нужно было вытащить из руки, и двое мальчишек, которые во время урока физкультуры столкнулись во время бега”, — перечисляет школьная медсестра. Но просто до наступления каникул не будет — долгое время отсутствующие ученики нуждаются в полном внимании. “Я меня есть такие первоклассники, чьи родители оставили их из-за боязни коронавируса дома еще до общего закрытия школ. Кого-то я видела в последний раз в октябре!” Были и те дети, которые не успели осенью пройти медосмотр — они болели или были в изоляции. Теперь же подопечные школьной медсестры Светланы, как и положено, все осмотрены, новые данные роста и веса внесены.

Продажа тканей и обслуживание автомобилей

Светлана Лорви-Талисайнен пару раз в своей жизни попробовала сменить работу медсестры, но всегда возвращалась обратно. Профессию медсестры она выбрала для себя еще в 15 лет. Периодически Светлана подумывала и о том, чтобы идти учиться дальше на врача, но семейная жизнь изменила планы. Но и за карьеру медсестры у нее случились две попытки уйти в другие направления. “Некоторое время я была в стороне от Таллиннской Немецкой Гимназии — работала в одной фирме, занимающейся продажей текстиля. Помню, что ушла из школы в январе, но все учителя продолжали со мной общаться, а также и коллеги из Tallinna Koolitervishoid — так что уже в конце июня договорилась, что в новом учебном году вернусь обратно. Так что только полгода смогла продержаться в стороне от здравоохранения. Иногда человеку необходимо остаться без чего-то, чтобы начать это ценить”.

Еще раньше она также пыталась повесить белый халат на вешалку. “Вместе с супругом мы основали свое дело — у нас была автомастерская”, — рассказывает школьная медсестра о довольно необычном повороте в своей жизни. “Муж до сих пор этим занимается, но я ушла через два года”. Хотя оба карьерных разворота не были долговременными, Светлана ни о чем не жалеет. “Я довольно активный человек, которому нравится пробовать разные вещи. Если не попробуешь, то и не узнаешь — подходит тебе это или нет. Главное, что я многое узнала. Например, разные компьютерные программы — самый большой опыт работы на компьютере я получила в то время, как работала в семейной фирме. Две так сказать промежуточные специальности дали хорошую практику в общении с людьми. Все эти умения необходимы и в работе школьной медсестры”.