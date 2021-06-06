“В школе всегда что-то происходит”. Школьная медсестра из Таллинна — о несостоявших карьерных поворотах и тревожном влиянии пандемии на детей(1)
Школьная медсестра Светлана Лорви-Талисайнен наслаждается последними неделями — наконец-то в стенах Таллиннской Немецкой Гимназии снова проходит обычная учебная работа. “Дети дают жизнь школе, — говорит она — Порой они довольно сильно шумят, но все же без них в школе грустно”.
Первые травмы после дистанционки и дети, которые изменились
То, насколько важна работа школьной медсестры, показали уже первые дни после того, какмладшим классам разрешили вернуться в школы — помощь Светланы потребовалась очень скоро. “Сразу же пошли мелкие травмы, одно падение, одна заноза, которую нужно было вытащить из руки, и двое мальчишек, которые во время урока физкультуры столкнулись во время бега”, — перечисляет школьная медсестра. Но просто до наступления каникул не будет — долгое время отсутствующие ученики нуждаются в полном внимании. “Я меня есть такие первоклассники, чьи родители оставили их из-за боязни коронавируса дома еще до общего закрытия школ. Кого-то я видела в последний раз в октябре!” Были и те дети, которые не успели осенью пройти медосмотр — они болели или были в изоляции. Теперь же подопечные школьной медсестры Светланы, как и положено, все осмотрены, новые данные роста и веса внесены.
Влияние коронавирусного года беспокоит медсестру - особенно душевное здоровье и малоподвижность. По части душевного здоровья школа оказывала помощь, как могла — те дети, которые нуждались в поддержке и ободрении при обучении, могли приходить на учебу в школу. Но при этом грустно признавать, что спортивная деятельность у детей на многие месяцы остановилась. “Я спрашивала у детей — гуляли ли они с родителями каждый день в то время как тренировки прекратились? Некоторые отвечали, что гуляли пару раз в неделю, некоторые — реже, и были те школьники, которые все это время просидели дома и не двигались максимум из одной комнаты в другую”. Так что при возвращении в школу Светлана заметила у многих учащихся лишний вес. Как этот особенный учебный год в действительности повлиял на нас, мы увидим, как полагает школьная медсестра, только через некоторое время. “Для некоторых детей домашнее обучение подходит очень хорошо, другие же очень хотели вернуться в школу. Я расспрашивала детей и мнения разделились примерно пополам”.
Продажа тканей и обслуживание автомобилей
Светлана Лорви-Талисайнен пару раз в своей жизни попробовала сменить работу медсестры, но всегда возвращалась обратно. Профессию медсестры она выбрала для себя еще в 15 лет. Периодически Светлана подумывала и о том, чтобы идти учиться дальше на врача, но семейная жизнь изменила планы. Но и за карьеру медсестры у нее случились две попытки уйти в другие направления. “Некоторое время я была в стороне от Таллиннской Немецкой Гимназии — работала в одной фирме, занимающейся продажей текстиля. Помню, что ушла из школы в январе, но все учителя продолжали со мной общаться, а также и коллеги из Tallinna Koolitervishoid — так что уже в конце июня договорилась, что в новом учебном году вернусь обратно. Так что только полгода смогла продержаться в стороне от здравоохранения. Иногда человеку необходимо остаться без чего-то, чтобы начать это ценить”.
Еще раньше она также пыталась повесить белый халат на вешалку. “Вместе с супругом мы основали свое дело — у нас была автомастерская”, — рассказывает школьная медсестра о довольно необычном повороте в своей жизни. “Муж до сих пор этим занимается, но я ушла через два года”. Хотя оба карьерных разворота не были долговременными, Светлана ни о чем не жалеет. “Я довольно активный человек, которому нравится пробовать разные вещи. Если не попробуешь, то и не узнаешь — подходит тебе это или нет. Главное, что я многое узнала. Например, разные компьютерные программы — самый большой опыт работы на компьютере я получила в то время, как работала в семейной фирме. Две так сказать промежуточные специальности дали хорошую практику в общении с людьми. Все эти умения необходимы и в работе школьной медсестры”.
Сейчас Светлана довольна своей работой настолько, насколько это возможно: “Мне нравится в школе то, что я могу по большей части сама планировать свою работу. Также нравится, что необходимо многим заниматься — прием, лекции, оказание первой помощи, часто нужно идти во двор или учебный класс. Движения в школе предостаточно — к вечеру я прохожу 12 000 шагов”, — рассказывает Светлана и добавляет: “Работа школьной медсестры никогда не будет скучной — в школе всегда что-то происходит. Это мне говорили многие мои практиканты, которым тут очень нравится”.
Все более интересная специальность
Светлана Лорви-Талисайнен убеждена, что тех, кто хочет освоить профессию школьной медсестры — немало. “Наша специальность стала популярной. Единственная вещь, которая может пугать — это Covid, люди видят сумасшествием работу в здравоохранении при большой опасности заражения. Но я полагаю, что те, кто пойдет осваивать эту профессию, не пожалеют”, — уверена школьная медсестра. “Медсестра в сфере здравоохранения — это больше не исполнитель распоряжений врача, сейчас медсестра является отдельным специалистом со своими правами и обязанностями. Наша специальность многогранна, все больше поступающих на нее осознают это. Кроме того, появилось много новых современных медицинских центров и возможностей для интересной практики”.
Разумеется, в сфере медицины необходимо многое изучать, но школьная медсестра Светлана верит: кто хочет, тот добьется. Она ободряет и тех, кто обдумывает возможность обучения на медсестру в качестве новой специальности. “Я знаю людей, которые отправились в школу здравоохранения в 50 лет и прекрасно справились с этим. Медсестры всегда востребованы — посмотрите вакансии: каждая больница ищет медсестер. Я рекомендую людям в любом возрасте — если есть интерес и желание, то освойте новую профессию”.