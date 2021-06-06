Дорогое не давать, белое не носить: как собрать ребенка в летний лагерь

Итак, о чем надо помнить, собирая ребенка на отдых в детский лагерь?

Подпишите вещи

После каждой смены в лагере остается целая гора сандалий, футболок и толстовок, не говоря уж о мелочевке вроде расчесок и косметичек. Если ребенок едет в лагерь первый раз или просто склонен терять и забывать все, подпишите его вещи. Это спасет и в ситуации, когда у нескольких человек в отряде окажутся одинаковые белые футболки или шлепанцы из популярного сетевого магазина. Можно заказать в интернете специальные готовые наклейки с именем и фамилией или приклеить какие-то опознавательные знаки вроде звездочки или сердечка. Вожатый по ним, конечно, вещь не узнает, но зато сам ребенок сможет определить, что это точно его бутылка с шампунем.

Чемодан тоже можно подписать – на случай, если чадо решит потерять все и сразу.

Не давайте ничего дорогого

Речь идет как о гаджетах, так и об одежде. Если ребенку в целом все равно, в чем именно ехать, лучше не класть в чемодан дорогие вещи — потерять их, порвать или прожечь у костра в лагере гораздо проще, чем дома.

То же касается гаджетов, аксессуаров и косметики — к сожалению, такие вещи могут оказаться не только потерянными, но и украденными.

Научите сортировать и стирать белье

В незнакомой обстановке младшие и средние школьники, привыкшие складывать грязное в корзину для белья, а чистое брать на полке, могут растеряться. Когда дети возвращаются домой, содержимое их чемоданов повергает родителей в шок: одежда может лежать вперемешку с обувью и крошками от еды. Чтобы этого не произошло, положите ребенку отдельный плотный пакет для грязной одежды и мешочки для обуви.

И научите стирать мелочевку вроде белья и носков!

Кладите вещи с запасом

Посчитайте, сколько маек, шортов и носков нужно на смену, и добавьте еще пару комплектов. Положите как минимум два зарядных устройства, запасную зубную щетку и несколько комплектов резиночек для девочек. Не помещайте все вещи одной категории в один и тот же пакет, лучше разбейте на несколько.

Выбирайте немаркую универсальную одежду

Белые, светлые, мнущиеся вещи лучше оставить дома, исключение — наряды для дискотек.

В остальных случаях идеальной для лагеря будет пестрая удобная одежда, в которой легко бегать, прятаться и играть в пионербол.