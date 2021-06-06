Дорогое не давать, белое не носить: как собрать ребенка в летний лагерь
Итак, о чем надо помнить, собирая ребенка на отдых в детский лагерь?
Подпишите вещи
После каждой смены в лагере остается целая гора сандалий, футболок и толстовок, не говоря уж о мелочевке вроде расчесок и косметичек. Если ребенок едет в лагерь первый раз или просто склонен терять и забывать все, подпишите его вещи. Это спасет и в ситуации, когда у нескольких человек в отряде окажутся одинаковые белые футболки или шлепанцы из популярного сетевого магазина. Можно заказать в интернете специальные готовые наклейки с именем и фамилией или приклеить какие-то опознавательные знаки вроде звездочки или сердечка. Вожатый по ним, конечно, вещь не узнает, но зато сам ребенок сможет определить, что это точно его бутылка с шампунем.
Не давайте ничего дорогого
Речь идет как о гаджетах, так и об одежде. Если ребенку в целом все равно, в чем именно ехать, лучше не класть в чемодан дорогие вещи — потерять их, порвать или прожечь у костра в лагере гораздо проще, чем дома.
То же касается гаджетов, аксессуаров и косметики — к сожалению, такие вещи могут оказаться не только потерянными, но и украденными.
Научите сортировать и стирать белье
В незнакомой обстановке младшие и средние школьники, привыкшие складывать грязное в корзину для белья, а чистое брать на полке, могут растеряться. Когда дети возвращаются домой, содержимое их чемоданов повергает родителей в шок: одежда может лежать вперемешку с обувью и крошками от еды. Чтобы этого не произошло, положите ребенку отдельный плотный пакет для грязной одежды и мешочки для обуви.
Кладите вещи с запасом
Посчитайте, сколько маек, шортов и носков нужно на смену, и добавьте еще пару комплектов. Положите как минимум два зарядных устройства, запасную зубную щетку и несколько комплектов резиночек для девочек. Не помещайте все вещи одной категории в один и тот же пакет, лучше разбейте на несколько.
Выбирайте немаркую универсальную одежду
Белые, светлые, мнущиеся вещи лучше оставить дома, исключение — наряды для дискотек.
Обувь лучше выбирать ту, что хорошо держится на ноге, — сандалии и кроссовки, а не сабо или шлепки (за исключением пляжа). Постарайтесь не давать одежду, которая может вызвать насмешки или привлечь чрезмерное внимание сверстников: ту, что можно назвать слишком “детской”, “девчоночьей” для мальчика или “как у пацана” для девочки.
Если у девочки уже заметна грудь, проследите, чтобы купальник не был слишком открытым: в подростковом возрасте это может стать поводом для глупых шуток.