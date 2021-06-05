МНЕНИЕ | Мама троих детей: “Мои дети плохо учатся и не преуспевают в спорте — и мне все равно”(7)
"Все мои дети не любят школу с неведомым мне ранее напором. Мы продержались до старших классов, и я продолжаю им говорить: “Просто потерпи и получи аттестат. Пожалуйста”.
Если их спрашивают, хотят ли они пойти в колледж, они смеются в лицо тому, кто задал им этот вопрос. Если их спрашивают, какие у них оценки (пожалуйста, не делайте так, это невежливо), они говорят: “Не хорошие”.
Они просто кое-как перебиваются. Ну то есть, когда оба моих сына в прошлом году едва получили оценки по всем предметам, и я узнала, что они переходят в следующий класс, я стояла на коленях, сжимая в руках этот листок бумаги, и чувствовала, что наконец-то могу спокойно выдохнуть.
Я не преувеличиваю.
Я знакома с директором их школы. Говоря это, я имею ввиду, что прошлой весной он звонил мне около половины одиннадцатого вечера и говорил, что именно должен сделать мой сын, чтобы перейти в следующий класс.
Если говорить о спорте, то мои дети перепробовали все, и, должна признаться, на это трудно смотреть. Когда им удается поиграть, создается впечатление, что они убегают от мяча и своей команды, вместо того, чтобы бежать им навстречу. Они бросили все занятия, потому что им не нравится.
Они не музыкальные. Их совершенно не интересуют танцы. Или искусство. И да, их совершенно не привлекает участие в организациях вроде ученического совета.
Мне нечего написать в мамских группах, в которых женщины обсуждают свою неуверенность в том, что смогут совместить участие своего ребенка в баскетбольной и хоккейной команде. Я никогда не напишу своих соцсетях, что мои дети попали на доску почета (я бы и так не стала этого делать, но вы понимаете, что я имею ввиду - я сомневаюсь, что у меня когда-нибудь вообще будет шанс это сделать).
И все это не волнует меня ни на грамм.
Мои дети совершенно прекрасны, и мне очень повезло, что они у меня есть. У них нет того, что используют многие люди для измерения успеха своих детей: они не преуспевают в спорте, у них невысокий средний балл, они не состоят в команде по дебатам, в свои 14 лет они не знали, кем хотят стать, когда вырастут.
Но есть вещи, которые позволят им далеко пойти в жизни. Они добрые, они говорят вещи типа: “Мам, мне не хочется оставлять тебя тут в одиночестве”, так что они сползают в гостиную и смотрят со мной дурацкое кино, которое - я знаю - им совершенно не интересно, и это важно.
Когда моя дочь готовит домашнюю пиццу (потому что она отлично готовит), она всегда пишет своим братьям, чтобы узнать, какую начинку они хотят, и это для меня важно.
Прошлым летом мой сын работал на двух работах, купил себе машину и продолжил заниматься тем, что раньше делать его отец до того, как он съехал от нас, например, косил лужайку перед домом или мыл мою машину.
Мой младший сын делает все, о чем его попросят его сиблинги - все, что угодно. Если им нужно с чем-то помочь, он бросит свои дела, чтобы сделать то, о чем они его просят. Если моя дочь стесняется заказывать еду, потому что заказ принимает ее одноклассник, он делает это за нее.
Я прекрасно понимаю, что их оценивают за их успеваемость и участие в дополнительных занятиях. Меня тоже оценивают. В обществе существует сильная стигма, и ее невозможно игнорировать. Я встречала мам, которые воротили от меня нос. Люди спрашивали меня, почему я не “заставляю их делать больше”.
Мой ответ таков: они не хотят. Они дали мне это понять очень четко и ясно. А я хочу, чтобы у меня были счастливые дети.
То, что мои дети не соответствуют стандартам, когда речь заходит об оценках и других возможностях, предназначенных для детей, еще не означает, что они не будут успешны в жизни. И это совершенно точно не означает, что у них нет других талантов".