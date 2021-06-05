МНЕНИЕ | Мама троих детей: “Мои дети плохо учатся и не преуспевают в спорте — и мне все равно”

"Все мои дети не любят школу с неведомым мне ранее напором. Мы продержались до старших классов, и я продолжаю им говорить: “Просто потерпи и получи аттестат. Пожалуйста”.

Если их спрашивают, какой их любимый урок, они отвечают: «Обед». Если их спрашивают, нравится ли им школа, они говорят, что она дурацкая.

Если их спрашивают, хотят ли они пойти в колледж, они смеются в лицо тому, кто задал им этот вопрос. Если их спрашивают, какие у них оценки (пожалуйста, не делайте так, это невежливо), они говорят: “Не хорошие”.

Они просто кое-как перебиваются. Ну то есть, когда оба моих сына в прошлом году едва получили оценки по всем предметам, и я узнала, что они переходят в следующий класс, я стояла на коленях, сжимая в руках этот листок бумаги, и чувствовала, что наконец-то могу спокойно выдохнуть.

Я не преувеличиваю.

Я знакома с директором их школы. Говоря это, я имею ввиду, что прошлой весной он звонил мне около половины одиннадцатого вечера и говорил, что именно должен сделать мой сын, чтобы перейти в следующий класс.

Если говорить о спорте, то мои дети перепробовали все, и, должна признаться, на это трудно смотреть. Когда им удается поиграть, создается впечатление, что они убегают от мяча и своей команды, вместо того, чтобы бежать им навстречу. Они бросили все занятия, потому что им не нравится.

Они не музыкальные. Их совершенно не интересуют танцы. Или искусство. И да, их совершенно не привлекает участие в организациях вроде ученического совета.

Я пыталась заставлять их чаще использовать свои возможности. Я рассказывала им, как будет полезно, если они попробуют выйти из своей зоны комфорта и изо всех сил постараются в чем-то преуспеть. Я говорила до тех пор, пока мои глаза не наливались кровью и в них не начинало двоиться. Я думала, что если я не буду заставлять их что-то делать, и они будут жалеть о том, что не воспользовались своими возможностями или не занимались большим количеством школьных дел, это будет означать, что я не справилась как мать.



А затем, спустя несколько лет, я поняла, как мало меня волнует, будут ли награждать моих детей грамотами, и насколько хороши они в спорте. Это никак их не характеризует, это не делает их хуже и не делает их бездумными козлами, которым ни до чего нет дела. Это делает их теми, кто они есть.