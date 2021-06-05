Я – мама
05.06.2021, 15:35

МНЕНИЕ | Мама троих детей: “Мои дети плохо учатся и не преуспевают в спорте — и мне все равно”

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Photo by Elly Fairytale from Pexels
Мать троих подростков и автор портала ScaryMommy Диана Парк рассказала о том, что ее дети плохо учатся в школе и не показывают выдающихся успехов в спорте — но все равно остаются прекрасными людьми. Простое, но очень важное напоминание каждому родителю: академические успехи не определяют качество личности вашего ребенка. Портал для родителей CHIPS Journal перевел для вас ее колонку.

"Все мои дети не любят школу с неведомым мне ранее напором. Мы продержались до старших классов, и я продолжаю им говорить: “Просто потерпи и получи аттестат. Пожалуйста”.

Если их спрашивают, какой их любимый урок, они отвечают: «Обед». Если их спрашивают, нравится ли им школа, они говорят, что она дурацкая.

Если их спрашивают, хотят ли они пойти в колледж, они смеются в лицо тому, кто задал им этот вопрос. Если их спрашивают, какие у них оценки (пожалуйста, не делайте так, это невежливо), они говорят: “Не хорошие”.

Они просто кое-как перебиваются. Ну то есть, когда оба моих сына в прошлом году едва получили оценки по всем предметам, и я узнала, что они переходят в следующий класс, я стояла на коленях, сжимая в руках этот листок бумаги, и чувствовала, что наконец-то могу спокойно выдохнуть.

Я не преувеличиваю.

Я знакома с директором их школы. Говоря это, я имею ввиду, что прошлой весной он звонил мне около половины одиннадцатого вечера и говорил, что именно должен сделать мой сын, чтобы перейти в следующий класс.

Если говорить о спорте, то мои дети перепробовали все, и, должна признаться, на это трудно смотреть. Когда им удается поиграть, создается впечатление, что они убегают от мяча и своей команды, вместо того, чтобы бежать им навстречу. Они бросили все занятия, потому что им не нравится.

Они не музыкальные. Их совершенно не интересуют танцы. Или искусство. И да, их совершенно не привлекает участие в организациях вроде ученического совета.

Я пыталась заставлять их чаще использовать свои возможности. Я рассказывала им, как будет полезно, если они попробуют выйти из своей зоны комфорта и изо всех сил постараются в чем-то преуспеть. Я говорила до тех пор, пока мои глаза не наливались кровью и в них не начинало двоиться. Я думала, что если я не буду заставлять их что-то делать, и они будут жалеть о том, что не воспользовались своими возможностями или не занимались большим количеством школьных дел, это будет означать, что я не справилась как мать.
А затем, спустя несколько лет, я поняла, как мало меня волнует, будут ли награждать моих детей грамотами, и насколько хороши они в спорте. Это никак их не характеризует, это не делает их хуже и не делает их бездумными козлами, которым ни до чего нет дела. Это делает их теми, кто они есть.

Мне нечего написать в мамских группах, в которых женщины обсуждают свою неуверенность в том, что смогут совместить участие своего ребенка в баскетбольной и хоккейной команде. Я никогда не напишу своих соцсетях, что мои дети попали на доску почета (я бы и так не стала этого делать, но вы понимаете, что я имею ввиду - я сомневаюсь, что у меня когда-нибудь вообще будет шанс это сделать).

И все это не волнует меня ни на грамм.

Мои дети совершенно прекрасны, и мне очень повезло, что они у меня есть. У них нет того, что используют многие люди для измерения успеха своих детей: они не преуспевают в спорте, у них невысокий средний балл, они не состоят в команде по дебатам, в свои 14 лет они не знали, кем хотят стать, когда вырастут.

Но есть вещи, которые позволят им далеко пойти в жизни. Они добрые, они говорят вещи типа: “Мам, мне не хочется оставлять тебя тут в одиночестве”, так что они сползают в гостиную и смотрят со мной дурацкое кино, которое - я знаю - им совершенно не интересно, и это важно.

Когда моя дочь готовит домашнюю пиццу (потому что она отлично готовит), она всегда пишет своим братьям, чтобы узнать, какую начинку они хотят, и это для меня важно.

Прошлым летом мой сын работал на двух работах, купил себе машину и продолжил заниматься тем, что раньше делать его отец до того, как он съехал от нас, например, косил лужайку перед домом или мыл мою машину.

Мой младший сын делает все, о чем его попросят его сиблинги - все, что угодно. Если им нужно с чем-то помочь, он бросит свои дела, чтобы сделать то, о чем они его просят. Если моя дочь стесняется заказывать еду, потому что заказ принимает ее одноклассник, он делает это за нее.

Я не говорю, что ваши дети не могут одновременно преуспевать в спорте и быть добрыми. И то, что они хорошо учатся в школе, не значит, что они не щедрые.
Но я хочу, чтобы мои дети знали, насколько они важны, что они хорошие, добрые люди, независимо от того, как они справляются в школе или на игровом поле.

Я прекрасно понимаю, что их оценивают за их успеваемость и участие в дополнительных занятиях. Меня тоже оценивают. В обществе существует сильная стигма, и ее невозможно игнорировать. Я встречала мам, которые воротили от меня нос. Люди спрашивали меня, почему я не “заставляю их делать больше”.

Мой ответ таков: они не хотят. Они дали мне это понять очень четко и ясно. А я хочу, чтобы у меня были счастливые дети.

То, что мои дети не соответствуют стандартам, когда речь заходит об оценках и других возможностях, предназначенных для детей, еще не означает, что они не будут успешны в жизни. И это совершенно точно не означает, что у них нет других талантов".

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