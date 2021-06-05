"Грустно, что эстонские стилисты демонстрируют такой восторг". Дизайнер из Эстонии недовольна местными модными экспертами в связи с открытием COS

“Индустрия моды считается одним из крупнейших загрязнителей экосистемы, и за этой проблемой стоят крупные дешевые бренды. Обещания изменений тянутся десятилетиями”, — говорит Катрин. По ее словам, дизайнерские бренды, которые производят качественные продукты и настоящий первоклассный дизайн, вывели свою продукцию на высочайший уровень экологической устойчивости и социальной ответственности.

“Brunello Cuccinelli был известен своим гуманистическим подходом на протяжении десятилетий. Albini, Zegna, Loro Piana и многие другие итальянские фабрики качественных тканей тонут в зелени, внося свой вклад в экологические программы, многие из них сами являются производителями экологически чистой энергии. H&M обвиняется в использовании детского труда, массовом уничтожении производственных остатков из-за перепроизводства. Понятно, что потребитель хочет покупать все по минимальной цене, но модные СМИ должны изучать предысторию и содержание обещаний бренда.

Вот почему, да, грустно, что в остальном хорошие стилисты и модные редакторы проявляют такой энтузиазм”.

Катрин советует покупателям также подумать и выяснить, верны ли обещания брендов. Можете ли вы поверить, что за превосходной ценой скрывается превосходный дизайн, этичность и высокое качество материалов? К сожалению, любой, кто хоть раз пытался что-то создать, знает, сколько времени уходит на достижение качественного результата и насколько важно качество материала.

“Да, я протестую против быстрой моды, как это было в Италии, когда, выступаz против фастфуда, люди защищали аутентичную и высококачественную еду. Вы должны думать о том, какой пример мы подаем”. Катрин сама является представителем так называемого тренда медленной моды, который производит вневременную и высококачественную одежду.

Платье Amanjeda от Katrin Kuldma создано, сшито и вышито в Эстонии, ткань произведена в Финляндии.

Товары и услуги брендов Amanjeda by Katrin Kuldma (amanjeda.com), Alpaca, Karin Kersa, Arro Porcelain, Archipolaris и ряда других брендов, предлагающих высококачественные эстонские модные украшения и предметы интерьера, можно найти в галерее Ultima Thule (ultimathulegallery.com) в квартале Маакри в центре Таллинна.