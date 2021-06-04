Сидеть на стиральной машине нельзя. И вот почему

В процессе эксплуатации стиральных машин многие сталкиваются с тем, что машина становится чересчур шумной. Так как в процессе стирки машина испытывает огромное воздействие центробежной силы, то, в целом, небольшая вибрация является нормальным явлением для этого вида техники и не должна беспокоить владельца. Но если машина вызывает грохот, “гуляет” по ванной комнате из стороны в сторону или пугает ваших соседей - это повод насторожиться. Возможно, ваша техника требует регулировки или ремонта.

Воздействие на элементы подвески агрегата

Многие, после обнаружения вибрации пытаются отбалансировать машину, размещая сверху тяжелые предметы или забираются на машину сами. Таким образом вы несомненно можете уменьшить внешнюю вибрацию, но при этом неизбежно увеличивается нагрузка на амортизаторы и подшипники агрегата, что может повлечь их преждевременный выход из строя.

Тем более не рекомендуется размещать на стиральной машине другую бытовую технику. Например, часто домохозяйки в целях экономии пространства размещают на стиральной машине микроволновку.



В этом случае вы рискуете не только поломкой механизмов стиральной машины, но и выходом из строя сердца СВЧ печи - его магнетрона.

Это устройство имеет в своей конструкции такие хрупкие элементы как проволочную петлю и проходные конденсаторы, которые от повышенной вибрации очень часто выходят из строя.

Негативное влияние на здоровье

Вторая причина, почему не стоит садиться на машину во время отжима, - воздействие на организм вибрации, которая может негативно сказываться на костно-мышечной и нервной системе организма, а также оказывает отрицательное влияние на органы слуха.

Безусловно, от нескольких попыток остановить своим телом вибрацию, ничего страшного не случится. Однако это воздействие имеет накопительный эффект, поэтому если годами продолжать делать это во время каждой стирки, то недалеко и до развития вибрационной болезни, симптомами которой является повышенная утомляемость, головные боли, бессонница и дрожание пальцев рук.