Сидеть на стиральной машине нельзя. И вот почему(1)
В процессе эксплуатации стиральных машин многие сталкиваются с тем, что машина становится чересчур шумной. Так как в процессе стирки машина испытывает огромное воздействие центробежной силы, то, в целом, небольшая вибрация является нормальным явлением для этого вида техники и не должна беспокоить владельца. Но если машина вызывает грохот, “гуляет” по ванной комнате из стороны в сторону или пугает ваших соседей - это повод насторожиться. Возможно, ваша техника требует регулировки или ремонта.
Воздействие на элементы подвески агрегата
Многие, после обнаружения вибрации пытаются отбалансировать машину, размещая сверху тяжелые предметы или забираются на машину сами. Таким образом вы несомненно можете уменьшить внешнюю вибрацию, но при этом неизбежно увеличивается нагрузка на амортизаторы и подшипники агрегата, что может повлечь их преждевременный выход из строя.
Тем более не рекомендуется размещать на стиральной машине другую бытовую технику. Например, часто домохозяйки в целях экономии пространства размещают на стиральной машине микроволновку.
В этом случае вы рискуете не только поломкой механизмов стиральной машины, но и выходом из строя сердца СВЧ печи - его магнетрона.
Это устройство имеет в своей конструкции такие хрупкие элементы как проволочную петлю и проходные конденсаторы, которые от повышенной вибрации очень часто выходят из строя.
Негативное влияние на здоровье
Вторая причина, почему не стоит садиться на машину во время отжима, - воздействие на организм вибрации, которая может негативно сказываться на костно-мышечной и нервной системе организма, а также оказывает отрицательное влияние на органы слуха.
Безусловно, от нескольких попыток остановить своим телом вибрацию, ничего страшного не случится. Однако это воздействие имеет накопительный эффект, поэтому если годами продолжать делать это во время каждой стирки, то недалеко и до развития вибрационной болезни, симптомами которой является повышенная утомляемость, головные боли, бессонница и дрожание пальцев рук.
Возможные причины повышенной вибрации и меры по их устранению
Чтобы сбалансировать вращение барабана и в итоге сохранить ремень привода и подшипники в работоспособном состоянии, первое, о чем необходимо помнить, - размещать машину нужно строго горизонтально относительно уровня пола.
Если пренебречь этим требованием и установить машину не по уровню, то машина неизбежно будет вибрировать. Для правильной установки лучше всего воспользоваться строительным уровнем, отрегулировав ее положение на напольном покрытии с помощью регулировочных ножек, после чего зафиксировать их с помощью контргаек.
Причиной повышенной вибрации может стать недостаточно твердое напольное покрытие. Рекомендуется устанавливать стиральную машину только на бетонное основание. Раз в несколько месяцев следует проверять положение машины, так как агрегат в процессе эксплуатации может незначительно смещаться.
Кроме этого, вибрация может появиться по одной из следующих причин:
Не были сняты транспортировочные болты.
Если вы только что установили новую стиральную машину, но она слишком сильно вибрирует, возможно, вы забыли снять транспортировочные болты, которые служат для надежной фиксации подвижных элементов техники во время транспортировки.
Между барабаном и баком для белья застрял какой-либо предмет.
Если в процессе стирки между барабаном и баком попадут какие-либо предметы, например, пуговицы или забытые в карманах одежды вещи - это также может вызвать дисбаланс.
Неисправные амортизаторы или пружинные подвесы.
Одна из причин, почему бытовая стиральная машина сильно прыгает при выполнении интенсивной программы или отжиме, - неисправные амортизаторы или пружинные подвесы бака. Эти детали нужны для устранения колебаний от высоких оборотов. При выходе из строя амортизаторы ударяются о корпус устройства, и бак проседает, вызывая повышенную вибрацию.
Смещение или разрушение противовеса.
Бетонный противовес - это специальный груз, который используется, чтобы гасить колебания. В процессе эксплуатации могут ослабнуть его крепления. В результате противовес может сместиться в сторону или разрушиться, вызывая сильный дисбаланс при отжиме.
Заключение
Многие используют стиральную машинку не по назначению, а, например, как дополнительную мебель или место для хранения в маленьком пространстве ванной комнаты. На нее часто ставят средства гигиены, косметику, чистящие средства, складывают белье. Если машинка стоит на кухне, то превращается в дополнительнительный “стол” для приготовления еды. Считается, что на машинку можно присесть во время вечеринки или использовать ее в качестве места для интимных развлечений с партнером. Все это может существенно снизить функциональность техники.
При эксплуатации стиральной машины не стоит забывать, что прежде всего это высокотехнологичное устройство, а не гимнастический тренажер. Поэтому в случае обнаружения повышенной вибрации следует принять скорейшие меры по восстановлению нормальной работы техники, а не пытаться балансировать устройство весом своего тела. Взбираясь на машину для предотвращения вибрации, вы нарушаете рекомендации производителя и лишь оттягиваете неизбежный ремонт дорогостоящей техники.