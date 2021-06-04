Уход Наоми Осаки: кто прав, и стоит ли психическое здоровье спортивной карьеры?

30 мая французская федерация тенниса сообщила, что на Осаку наложен штраф в размере 15 тысяч долларов. Оргкомитеты всех четырех турниров Большого Шлема в совместном заявлении предупредили, что в случае дальнейших отказов к ней могут быть применены более строгие меры вплоть до дисквалификации.

После победы в ее первом матче на Ролан Гаррос у румынки Патрисии Циг она действительно не явилась на пресс-конференцию.

В “Твиттере” многие поклонники выражают Осаке поддержку. “Бери столько времени на исцеление, сколько тебе нужно. Никто не знает, через что ты прошла”, — пишет эта поклонница.

“По-моему, это все равно, что бить лежачего”, — полагает теннисистка.

По словам Осаки, она находит некорректным, что теннисистов заставляют выходить к журналистам сразу после напряженной борьбы и отвечать на порой малоприятные вопросы.

Общение с прессой сразу после игры является на турнирах Большого Шлема обязательным и предусмотрено контрактами спортсменов.

27 мая, за два дня до начала турнира, Наоми Осака отказалась участвовать в послематчевых пресс-конференциях, сославшись на свое психическое состояние.

Японка ранее называла себя “самым нескладным человеком” в большом теннисе, но приобрела известность и влияние благодаря политическому активизму.

“Ролан Гаррос” остался без одной из главных звезд, и несмотря на высказанное желание Осаки “никого не отвлекать собой”, событие остается в центре внимания.

Неоднозначная ситуация вызвала шквал откликов в спортивном мире и породила вопросы к организаторам, СМИ и самой Осаке.

Теперь мы знаем, что тот триумф оказался для нее началом долгих приступов депрессии, которые ныне привели к ее уходу с “Ролан Гаррос”.

Тот матч запомнился, в основном, тем, что Уильямс, проиграв, закатила скандал судье. А Наоми Осаку после ее первой победы в турнире Большого шлема ждало блестящее будущее.

“Спортивные организации считают своим долгом заботиться о благополучии атлетов и расширении их турнирного опыта, частью которого является взаимодействие со СМИ”, — отметил президент французской федерации тенниса Жиль Мореттон.

“У профессиональных спортсменов имеется долг перед болельщиками в том, что касается общения со СМИ, которые освещают соревнования и дают им возможность выразить свое точку зрения”, — отметили во Всемирной теннисной ассоциации.

За этим последовало новое заявление Наоми Осаки: она не будет участвовать в Ролан Гаррос и “должна какое-то время побыть вдали от кортов”.

По ее словам, правила частично устарели, и она хотела бы открыть дискуссию со спортивными организациями о том, как их усовершенствовать.



Naomi Osaka is now just another diva. She was going to be so much more. Mental health is a serious issue. Hijacking that to avoid talking to annoying reporters? Not good. My column in OutKick: https://t.co/rYmloD25M2 — Greg Couch (@gregcouch) May 27, 2021



Поддерживают Осаку, впрочем, не все. “Наоми Осака стала очередной дивой,“ — пишет критик теннисистки.

В чем неправы организаторы?



Осаку поддержали многие известные спортсмены. Они считают, что теннисная федерация отреагировала слишком резко, и внутренние проблемы людей не следует игнорировать.

“Я уверена, что много людей разочарованы сильными формулировками вчерашнего заявления, — заявила Би-би-си британская теннисистка Лора Робсон, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. — Думаю, всего этого не случилось бы, если бы они не пошли на обострение”.

Американский баскетболист Стивен Кэрри упрекнул спортивные власти, сказав, что они “не защищают своих”.

“Наоми много делает для тенниса и игроков, она думает об их психическом здоровье. Она молода и хочет открыто демонстрировать свою позицию, как это обычно делает молодежь. Не думаю, что дисквалификация — хорошая идея. Она же хочет только лучшего, она отстаивает свои взгляды, и нужно это уважать”, — считает российская теннисистка Елена Веснина.