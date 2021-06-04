Уход Наоми Осаки: кто прав, и стоит ли психическое здоровье спортивной карьеры?
Тот матч запомнился, в основном, тем, что Уильямс, проиграв, закатила скандал судье. А Наоми Осаку после ее первой победы в турнире Большого шлема ждало блестящее будущее.
Теперь мы знаем, что тот триумф оказался для нее началом долгих приступов депрессии, которые ныне привели к ее уходу с “Ролан Гаррос”.
Неоднозначная ситуация вызвала шквал откликов в спортивном мире и породила вопросы к организаторам, СМИ и самой Осаке.
“Ролан Гаррос” остался без одной из главных звезд, и несмотря на высказанное желание Осаки “никого не отвлекать собой”, событие остается в центре внимания.
Японка ранее называла себя “самым нескладным человеком” в большом теннисе, но приобрела известность и влияние благодаря политическому активизму.
Что случилось?
27 мая, за два дня до начала турнира, Наоми Осака отказалась участвовать в послематчевых пресс-конференциях, сославшись на свое психическое состояние.
Общение с прессой сразу после игры является на турнирах Большого Шлема обязательным и предусмотрено контрактами спортсменов.
По словам Осаки, она находит некорректным, что теннисистов заставляют выходить к журналистам сразу после напряженной борьбы и отвечать на порой малоприятные вопросы.
“По-моему, это все равно, что бить лежачего”, — полагает теннисистка.
В “Твиттере” многие поклонники выражают Осаке поддержку. “Бери столько времени на исцеление, сколько тебе нужно. Никто не знает, через что ты прошла”, — пишет эта поклонница.
После победы в ее первом матче на Ролан Гаррос у румынки Патрисии Циг она действительно не явилась на пресс-конференцию.
30 мая французская федерация тенниса сообщила, что на Осаку наложен штраф в размере 15 тысяч долларов. Оргкомитеты всех четырех турниров Большого Шлема в совместном заявлении предупредили, что в случае дальнейших отказов к ней могут быть применены более строгие меры вплоть до дисквалификации.
“Спортивные организации считают своим долгом заботиться о благополучии атлетов и расширении их турнирного опыта, частью которого является взаимодействие со СМИ”, — отметил президент французской федерации тенниса Жиль Мореттон.
“У профессиональных спортсменов имеется долг перед болельщиками в том, что касается общения со СМИ, которые освещают соревнования и дают им возможность выразить свое точку зрения”, — отметили во Всемирной теннисной ассоциации.
За этим последовало новое заявление Наоми Осаки: она не будет участвовать в Ролан Гаррос и “должна какое-то время побыть вдали от кортов”.
Поддерживают Осаку, впрочем, не все. “Наоми Осака стала очередной дивой,“ — пишет критик теннисистки.
В чем неправы организаторы?
Осаку поддержали многие известные спортсмены. Они считают, что теннисная федерация отреагировала слишком резко, и внутренние проблемы людей не следует игнорировать.
“Я уверена, что много людей разочарованы сильными формулировками вчерашнего заявления, — заявила Би-би-си британская теннисистка Лора Робсон, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. — Думаю, всего этого не случилось бы, если бы они не пошли на обострение”.
Американский баскетболист Стивен Кэрри упрекнул спортивные власти, сказав, что они “не защищают своих”.
“Наоми много делает для тенниса и игроков, она думает об их психическом здоровье. Она молода и хочет открыто демонстрировать свою позицию, как это обычно делает молодежь. Не думаю, что дисквалификация — хорошая идея. Она же хочет только лучшего, она отстаивает свои взгляды, и нужно это уважать”, — считает российская теннисистка Елена Веснина.
“У Наоми есть возможность использовать свой статус, чтобы решать проблемы, и она пытается это делать. Наоми прекрасно понимает важность взаимодействия с прессой, но она пытается добиться изменений не ради себя одной”, — заявил тренер японки Вим Фиссетт.
В чем неправа Наоми Осака?
Не только спортивные власти сочли поведение теннисистки неприемлемым. Многие интернет-пользователи называют ее “избалованной дивой” и замечают, что правила должны быть одни для всех.
“Ко всем игрокам должно быть одинаковое отношение вне зависимости от их известности, взглядов и достижений. Это спорт, и самое важное — не допустить, чтобы один спортсмен получил несправедливое преимущество над другим. Это, к сожалению, и происходит в данной ситуации, когда один игрок отказывается посвятить время выполнению своих обязательств по взаимодействию со СМИ, а все остальные свои обязательства выполняют”, — говорится в сообщении на официальном сайте Ролан Гаррос.
“Мы все понимали, на что шли, когда стремились стать профессиональными спортсменами”, -прокомментировала первая ракетка мира среди женщин австралийка Эшли Барти.
Семикратный победитель турниров Большого шлема Матс Виландер жёстко раскритиковал Осаку: “Наоми должна определиться — или поменять свою позицию, или не участвовать в соревнованиях. Почему к ней следует относиться иначе, чем к другим?”
“Если Наоми не хочет помогать освещать события, которые делают её самой популярной и богатой теннисисткой, это ее право. Но в таком случае турниры Большого шлема должны дать ей возможность соревноваться в качестве любителя, без выплаты призовых”, — считает бывший тренер Эди Маррея Макр Петчи.
Некоторые пользователи ополчились на организаторов — эта пользовательница обвиняет их в попытке надавить на теннисистку.
Бывшая британская теннисистка Наоми Кавадей уверена, что если бы Осака обсудила свою проблему с организаторами Ролан Гаррос, прежде чем выступать с публичным заявлением, дело можно было бы как-то уладить.
“Было ужасно услышать, что она, оказывается, так страдала с тех пор, как стала победительницей Большого Шлема. Но в этой игре вы не можете сами решать, что будете или не будете делать, не пытаясь договориться со спонсорами и спортивными организациями, особенно если вы подписали контракт. Подобные вещи нужно обсуждать напрямую и в профессиональном ключе, а не писать в соцсети”, — сказала она Би-би-си.
Некоторые действующие и бывшие звезды тенниса попытались выдержать баланс.
“Мне так грустно из-за Наоми Осаки. Я искренне надеюсь, что с ней всё будет в порядке. Нас, спортсменов учат заботиться о своем теле, и, возможно, ментальный и эмоциональный аспекты не получают должного внимания. Слава Наоми Осаке за то, что она так заботится о других игроках. Но пока все стало только хуже”, — говорит Мартина Навратилова.
Первая и третья ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль высказались в том духе, что понимают чувства Осаки, но и контакты с прессой необходимы для популяризации и развития тенниса.
Сама Осака признает, что “выбрала не самое лучшее время”, и должна была выразить свои мысли яснее.
Будет ли дискуссия?
Британский семиборец Катарина Джонсон-Томпсон надеется, что случай с Наоми Осакой положит начало широкому обсуждению проблем психологического состояния профессиональных спортсменов.
“Психическое здоровье, особенно в спорте, является скользкой темой, о которой предпочитают не говорить вслух. Надеюсь, предрассудок будет преодолен”, — написала она.
“Они [спортивные чиновники] выдают массу инструкций, но нужны дополнительные меры. Надо, чтобы вы могли к кому-то обратиться и сказать: мне требуется поддержка в том или этом”, — заявила на пресс-конференции 31 мая Серена Уильямс.
Когда Наоми Осака вернется на корт?
В своем заявлении спортсменка не указала, как долго собирается “побыть вдали от кортов”.
Лора Робсон заявила Би-би-си, что Наоми Осака вряд ли выступит на турнире в Уимблдоне, который начнется через четыре недели, хотя продолжает на это надеяться.