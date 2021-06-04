Секс и отношения
04.06.2021, 13:47

Таблетка, которая изменила секс

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60 лет назад на рынке Германии впервые появилась противозачаточная таблетка. Многие считают, что именно она спровоцировала сексуальную революцию, пишет DW.

В Германии ее называют просто "таблетка" - "die Pille". Белые маленькие пилюли постоянно совершенствуются, содержание гормонов в препаратах оптимизируется, чтобы сократить риск для здоровья, связанный с их потреблением. Прием противозачаточных таблеток стал сегодня обыденным делом для женщин.

Лекарство с разрешения мужа

Первый контрацептивный препарат такого рода под названием "Enovid" появился на рынке США уже в 1957 году, но первоначально был показан только при нарушениях менструального цикла. И лишь в 1960 году он официально был допущен к продаже в качестве противозачаточного средства.

В Германии дорога "таблетки" к признанию была не менее тернистой. Гормональный препарат "Anovlar", выпущенный в 1961 году фирмой Bayer Schering Pharma, также применялся сначала для лечения менструальных расстройств, причем прописывали его исключительно замужним женщинам и только с разрешения мужа. А контрацептивное действие упоминалось в инструкции лишь как одно из побочных явлений.

Большего тогда не допускало консервативное общественное мнение. Женщина, предохраняющаяся от беременности, считалась "легкодоступной", а сам факт контрацепции - покушением на общепринятую мораль. Интересно, что, в отличие от ФРГ, в ГДР относились к этому спокойнее. Здесь оральные контрацептивы появились в 1965 году. Они назвались "таблеткой желанного ребенка" и распространялись бесплатно.

Пилюля дает свободу

На волне общественных перемен, вызванных студенческими протестами середины-конца шестидесятых годов, к возражениям против противозачаточных средств как в Западной Германии, так и во всей Европе практически перестали прислушиваться. Произошло то, что принято называть "сексуальной революцией": трансформация представлений о сексуальной морали в общественном сознании. Женщина приобрела невиданную до сих пор свободу в отношениях с мужчиной, перестав быть и в семейном, и в сексуальном смысле "второстепенной" фигурой. Возможность самой решать, беременеть или нет, стала колоссальным импульсом женской эмансипации и радикальным образом изменила отношения полов.

Историю противозачаточных таблеток принято считать историей успеха. Это действительно так, если ограничить рамки триумфального шествия "таблетки" Европой и США, где и сейчас проживает большинство пользующихся этим контрацептивным средством женщин. Однако в мире есть страны, в которых популярность оральной контрацепции близка нулю. Так, например, в Японии, развитой промышленной стране, противозачаточными таблетками женщины пользуются крайне редко. Относительная неприязнь к этому виду планирования беременности укоренилась и в России, причем еще в советские времена. Причем не только среди пациентов, но и среди врачей. Надо сказать, что основания для этого есть до сих пор, хотя сегодняшние разновидности "таблетки", уверяют немецкие специалисты, куда менее вредны для здоровья, чем их предшественницы.

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