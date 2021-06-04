Таблетка, которая изменила секс

В Германии ее называют просто "таблетка" - "die Pille". Белые маленькие пилюли постоянно совершенствуются, содержание гормонов в препаратах оптимизируется, чтобы сократить риск для здоровья, связанный с их потреблением. Прием противозачаточных таблеток стал сегодня обыденным делом для женщин.

Лекарство с разрешения мужа

Первый контрацептивный препарат такого рода под названием "Enovid" появился на рынке США уже в 1957 году, но первоначально был показан только при нарушениях менструального цикла. И лишь в 1960 году он официально был допущен к продаже в качестве противозачаточного средства.

В Германии дорога "таблетки" к признанию была не менее тернистой. Гормональный препарат "Anovlar", выпущенный в 1961 году фирмой Bayer Schering Pharma, также применялся сначала для лечения менструальных расстройств, причем прописывали его исключительно замужним женщинам и только с разрешения мужа. А контрацептивное действие упоминалось в инструкции лишь как одно из побочных явлений.

Большего тогда не допускало консервативное общественное мнение. Женщина, предохраняющаяся от беременности, считалась "легкодоступной", а сам факт контрацепции - покушением на общепринятую мораль. Интересно, что, в отличие от ФРГ, в ГДР относились к этому спокойнее. Здесь оральные контрацептивы появились в 1965 году. Они назвались "таблеткой желанного ребенка" и распространялись бесплатно.

Пилюля дает свободу