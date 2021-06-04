События
04.06.2021, 10:27

"Инклюзивная развязка". В Таллинне прошел форум, посвященный образованию детей с особыми потребностями

 
Pixabay
Форум "Инклюзивная развязка", в котором примут участие педагоги, опорные специалисты, логопеды, психологи и родители детей с ограниченными возможностями прошел 04.06 в гостинице Hestia Hotell Europa в Таллинне.

Специалисты, педагоги и родители обсудят, каким образом инклюзивное образование может быть успешно внедрено в нашу образовательную систему, с какими камнями преткновения сталкиваются родители и специалисты, а также — как сделать нашу образовательную систему гибче по отношению к детям с особыми образовательными потребностями. Своим опытом в этом отношении поделятся педагоги как школьных, так и дошкольных учреждений.

Форум проводится в рамках проектов “Перспективы инклюзивного мира” и “Школа особого родителя”. Проект проходит при финансовой поддержке Фонда открытой Эстонии (Avatud Eesti Fond) и программы Гражданский мир (Kodurahu).

Место проведения: Hestia Hotel Europa (зал Lääne-Euroopa), Paadi 5, 10151 Tallinn.

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