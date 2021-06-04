"Инклюзивная развязка". В Таллинне прошел форум, посвященный образованию детей с особыми потребностями

Специалисты, педагоги и родители обсудят, каким образом инклюзивное образование может быть успешно внедрено в нашу образовательную систему, с какими камнями преткновения сталкиваются родители и специалисты, а также — как сделать нашу образовательную систему гибче по отношению к детям с особыми образовательными потребностями. Своим опытом в этом отношении поделятся педагоги как школьных, так и дошкольных учреждений.