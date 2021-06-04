ВИДЕО | "О чем она вообще думала?!" Девочка-подросток оттолкнула медведицу, чтобы защитить собак

17-летняя Хейли Моринико живет с семьей в городе Брэдбери, который располагается неподалеку от Лос-Анджелеса. Иногда в этом районе гуляют черные медведи.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что медведица с медвежатами залезли на забор. В этот момент к ним подбежали четыре собаки - одна большая и три маленькие - и начали лаять. Медведица защищалась от большой собаки, замахиваясь лапой. Вдруг она едва не утащила с собой йоркширского терьера - Валентину. Хейли резко подбежала к дикому животному, столкнула его с забора и повернулась к собакам, пытаясь отогнать. Медведица побежала от дома прочь со своими детенышами.

Журналисты спросили у Хейли, о чем она думала в тот момент. Времени на размышления у нее было немного, всего пара секунд. “Я подумала: „О, господи, медведица забирает мою собаку, она поднимает ее. Если я ничего не сделаю, то кто знает, что с ней случится“”, - рассказала девочка Today.

После инцидента Хейли трясло, а ее мать плакала, когда узнала о случившемся. “Медведица могла ударить ее по лицу, и тогда новости были бы совсем другими”, - поделилась женщина своими страхами. Мама Хейли призналась, что после этого случая не могла уснуть всю ночь. К счастью, у дочери пострадал только палец. Из-за прилива адреналина она сперва даже не почувствовала травму.

