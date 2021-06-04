ВИДЕО | "О чем она вообще думала?!" Девочка-подросток оттолкнула медведицу, чтобы защитить собак(14)
17-летняя Хейли Моринико живет с семьей в городе Брэдбери, который располагается неподалеку от Лос-Анджелеса. Иногда в этом районе гуляют черные медведи.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, что медведица с медвежатами залезли на забор. В этот момент к ним подбежали четыре собаки - одна большая и три маленькие - и начали лаять. Медведица защищалась от большой собаки, замахиваясь лапой. Вдруг она едва не утащила с собой йоркширского терьера - Валентину. Хейли резко подбежала к дикому животному, столкнула его с забора и повернулась к собакам, пытаясь отогнать. Медведица побежала от дома прочь со своими детенышами.
Журналисты спросили у Хейли, о чем она думала в тот момент. Времени на размышления у нее было немного, всего пара секунд. “Я подумала: „О, господи, медведица забирает мою собаку, она поднимает ее. Если я ничего не сделаю, то кто знает, что с ней случится“”, - рассказала девочка Today.
Хейли подчеркнула, что Валентина очень важна для семьи, особенно для ее матери - она оказывает ей эмоциональную поддержку. И если бы с собакой что-то случилось, то ее мама еле справилась бы с болью. “Думаю, я сделала это ради мамы”, - сказала девочка. О том, что маме важнее жизнь дочери, а не собаки, Хейли в тот момент не думала.
Черные медведи - единственный вид медведей, обитающих в Калифорнии. Всего в этом штате проживает от 25 до 30 тысяч особей. Встречи людей и черных медведей происходят довольно часто и порой заканчиваются трагически. Несмотря на это, люди продолжают нарушать правила безопасности и ведут себя с дикими животными беззаботно: кормят их, фотографируются с ними, снимают с ними ролики, подходят к ним близко.