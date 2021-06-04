"Долгий ковид": что происходит в организме после коронавирусной инфекции?

“Долгое время в ходе пандемии основное внимание уделялось смертности и заполненности отделений интенсивной терапии. Но если в последние недели эти два параметра улучшились, то другая, гораздо более многочисленная группа по большей части лишена общественного внимания: люди, которые даже спустя несколько месяцев после заражения коронавирусом все еще страдают от симптомов, ограничивающих их повседневную и профессиональную жизнь. По оценкам, каждый десятый из зараженных борется с поздними последствиями Covid-19, заявила глава министерства научных исследований ФРГ Аня Карличек на федеральной пресс-конференции в понедельник”.

“Штефан Шрайбер, директор Института клинической молекулярной биологии при Университетской клинике Шлезвиг-Гольштейна, заявил на пресс-конференции о возможно еще большем количестве пациентов с “долгим ковидом”: “Первые данные, которые мы получили на основе промежуточного анализа, указывают на двузначный процент людей, имеющих тяжелые симптомы спустя 6-9 месяцев после заражения”. Эти люди, по его словам, настолько больны, что в некоторых случаях даже не могут работать. “Даже если они все еще работают, они работают неэффективно, и страдает качество их жизни”, — сказал Шрайбер”.

“Именно поэтому необходимо изучать проблемы этих людей — для того, чтобы найти новые варианты лечения, а также выявить факторы риска, способствующие тому, что одни зараженные страдают от поздних последствий заболевания, а другие — нет. Для этой цели министерство образования и научных исследований Германии выделит для начала 5 млн евро. “Долгий ковид” повлечет за собой огромные последствия для нашей системы здравоохранения”, — говорит Карличек”.