ФОТО | Смотрите, какое интересное платье выбрала новая жена Бориса Джонсона для тайной свадьбы. Оно обошлось ей всего в 45 евро

Симондс отдала предпочтение платью с кружевными вставками и цветочной вышивкой греческого бренда Christos Costarellos. Такой наряд стоит около 3350 евро, однако она решила отказаться от покупки в пользу аренды на день. В итоге свадебное платье обошлось Симондс в 45 евро. Она арендовала его на портале My Wardrobe HQ. На этой платформе в том числе представлены бренды Dior, Balenciaga и Gucci.

Как пишет Esquire, после того как стало известно о свадьбе Джонсона и Симондс, аналогичное платье было распродано на сайтах ретейлеров Modesens и Net-a-Porter в течение дня.

Однако далеко не все пользователи Сети оценили выбор Симондс. Споры вызвала фотография пары, которую сделали после официальной церемонии в Вестминстерском соборе. В отличие от супруги премьер-министр предпочел более официальный стиль одежды и позировал в белой рубашке темных брюках и лакированных туфлях. Платье Симондс многим показалось нелепым, слишком свободным, а также напоминающим ночную рубашку.

Тайная свадебная церемония пары с состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе, главном католическом храме Англии и Уэльса. Джонсон стал первым за 199 лет премьер-министром, который вступил в брак на своем посту. Всего на торжестве присутствовали 30 гостей, а возглавил его Дэниел Хамфрис, крестивший в прошлом году сына супругов. После официальной части церемонии прошел свадебный прием в саду на Даунинг-стрит, 10.