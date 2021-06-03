3800 евро за нижнее белье: в Германии распродают вещи императрицы Сисси

Что скрывалось под великолепными, расшитыми серебром и золотом платьями прекрасной Сисси — императрицы Австрии и королевы Венгрии Елизаветы? В аукционном доме Hermann Historica в Грасбрунне, небольшом городке под Мюнхеном, 1 июня выставили на торги ее нижнее белье. Лот, представляющий собой комплект из трех предметов и являвшийся частью летнего гардероба Сисси, был выкуплен за 3800 евро.

Императрица была очень стройной женщиной

По данным аукционного дома Hermann Historica, комплект нижнего белья датируется 1870-1880 годами. Как говорится в описании, в него входят лиф и панталоны из тонкого белого льна, а также пара длинных хлопковых чулок.

Лиф выполнен без рукавов. На нем вырезано окаймленное кружевом декольте. Лиф украшают семь перламутровых пуговиц и вышивка в виде маленькой красной короны. Низ панталон отделан каймой. На изысканных чулках красуется принт в виде аббревиатуры E.S.

По словам пресс-секретаря аукционного дома Hermann Historica, размер нижнего белья Сисси соответствовал бы сегодня европейскому размеру одежды 32. Это говорит о том, что императрица Австрии была очень стройной женщиной. Говорят также, что она отличалась высоким ростом.

Сколько стоят личные вещи императрицы?

Помимо комплекта нижнего белья, с молотка в Грасбрунне ушли и другие вещи, некогда принадлежавшие австрийской императрице — в частности, дорожный чемодан, позолоченный диван, а также предметы одежды.

Например, за летнее платье, которое некогда носила Сисси, выручено 30 тысяч евро. Элегантное салонное платье выкуплено за 16 тысяч евро, а изысканная накидка кремового цвета — за 23 тысячи евро. Двойной стенд, на котором под стеклом расположено свыше 90 принадлежащих Сисси семейных фотографий, один из участников торгов выкупил за 14 тысяч евро.