Родителей в Эстонии поблагодарят за поддержку детей во время кризиса, вызванного COVID-19

О том, что люди обеспокоены эмоциональным состоянием и психическим здоровьем себя и своих близких, свидетельствует рост количества звонков на телефон помощи детям 116 111. “У родителей вызывает беспокойство то, что их дети перегружены учебой, у них не сделано много домашних заданий, а до конца учебного года уже рукой подать. Детям трудно вернуться в школу, потому что у них пропал связанный с посещением школы режим. Родители чувствуют себя беспомощными, так как у них не хватает навыков справиться с эмоциональным, а порой даже физическим “кипением” детей. Родители часто обращаются за помощью и хотят записаться на прием к консультанту, так как их дети подавлены, замкнулись в себе и найти с ними контакт просто невозможно. Дети же, в свою очередь, обеспокоены тем, что их родители не входят в их положение и не понимают, что очень трудно успевать в школе, если совсем нет сил и мотивации. Дети начинают обвинять себя в том, что они недостаточно хороши и являются обузой для родителей. По телефону помощи детям могут позвонить как дети, так и родители, потому что решить проблему вместе проще, чем бороться с ней в одиночку”, — добавляет руководитель телефона помощи детям департамента социального страхования Кятлин Сервет.