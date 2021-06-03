Устойчивая мода. Бренды отказываются от меха и кожи, но помогает ли это экологии?

Параллельно известные бренды делают громкие заявления об отказе от материалов, производство которых воспринимается как неэтичное или неэкологичное, и создают коллекции, призванные привлечь внимание к вопросам экологии и осознанного потребления.

Но в последние годы в индустрии моды все чаще встречается понятие sustainability (англ. ” устойчивость ”). Под ним подразумевается разумное производство, в идеале производство замкнутого цикла (и безотходное), а также использование экологичных материалов. Такой тренд появился в противовес “быстрой моде”: в последней работает модель постоянного обновления линейки товаров, а для производства одежды прибегают к наименее затратным методам — от недорогих материалов до низкооплачиваемого труда.

Среди других проблем — использование низкооплачиваемого и детского труда в развивающихся странах. Например, компанию H&M неоднократно обвиняли в том, что сотрудники на их фабриках в Болгарии, Турции, Индии и Камбодже работают на износ, при этом не получая даже прожиточный минимум. А по данным Международной организации труда , в мире вынужденно работают более 170 млн детей, многие — на производстве тканей и на швейных фабриках.

Эксперты также отмечают , что модная индустрия производит до 20% сточных вод, которые загрязняют окружающую среду, а до 85% всей одежды оказывается на свалках, несмотря на то, что ткань зачастую можно переработать. На данный момент, перерабатывается для создания новых вещей менее одного процента одежды.

Стремление жителей нашей планеты к стилю и красоте в повседневной жизни оборачивается весьма неприглядной статистикой. Недавнее исследование консалтинговой компании McKinsey показало , что в 2018 году с модной индустрией был связан выброс более чем двух миллиардов метрических тонн парниковых газов в атмосферу — около четырех процентов от общего количества. В целом индустрия производит столько же парниковых газов, сколько за год вырабатывается Францией, Германией и Британией совместно, подсчитали аналитики.

По словам ведущей “Зелёного” подкаста РБК и консультанта по экологизации бизнеса Анастасии Чижевской таким примером является Uniqlo, который принимает на переработку пуховики: “Из пуховиков вынимают пух, очищают его и используют дальше при пошиве новых курток. Действительно, пух может служить гораздо дольше, чем материал, из которого сшит пуховик, поэтому такая инициатива имеет смысл как с точки зрения экологичности, так и с точки зрения сокращения производственных затрат”.

Есть и примеры крупных брендов, которые делают акцент на переработке и интегрируют ее в производственный цикл.

Есть и примеры крупных брендов, которые делают акцент на переработке и интегрируют ее в производственный цикл.

“Мы сортируем отходы в цехе и магазине, всевозможные остатки ткани превращаем в полезные и функциональные вещи, например, из остатков материалов “взрослых” коллекций отшиваем детскую линейку одежды и мешочки для хранения. А то, что больше невозможно использовать, мы сдаём в переработку или передаем дизайнерам и художникам для craft и арт-проектов”, — говорит она.

“Мы не допускаем перепроизводства: у нас нет склада, каждую неделю мы проводим аналитику и дошиваем популярные модели именно в том количестве, которое требует рынок”, — поясняет Нелли.

Создательница российского микро-бренда NNedre, Нелли Недре, рассказывает, что два года назад компания приняла решение сократить линейку — убрать множество похожих вариантов вещей и оставить по три-четыре наиболее популярных среди покупателей модели юбок, рубашек и брюк.

Создательница российского микро-бренда NNedre, Нелли Недре, рассказывает, что два года назад компания приняла решение сократить линейку — убрать множество похожих вариантов вещей и оставить по три-четыре наиболее популярных среди покупателей модели юбок, рубашек и брюк.

Бренды, производящие одежду по принципу устойчивости, фокусируются на том, чтобы использовать либо качественные ткани, наименее вредящие окружающей среде, либо материалы из переработанных тканей или пластика, а также на том, чтобы избегать перепроизводства.

Некоторые модные бренды, такие как Stella McCartney, не использовали мех и натуральную кожу с момента своего основания.

Дома моды Prada, Alexander McQueen и Balenciaga объявили об отказе от натурального меха в своих вещах. Или, как в случае с производителем украшений Pandora , — о замене алмазов на искусственные бриллианты.

Еще один принцип устойчивой моды — создание универсальных моделей одежды, которые не теряют актуальность. При таком подходе владельцы могут не покупать новые вещи и выбрасывают старые как можно реже.



“Главное в моде — чтобы она была не на один сезон”, — говорит Алена Подгорная, основательница минималистичного бренда so.simple.store.

“Мы делаем ставку на долгоиграющий дизайн. Например, если это пальто — то это пальто, которое будет оставаться актуальным три-четыре сезона подряд. В этом смысле это экологично, потому что человек не пойдет на следующий сезон покупать себе новое и старое не выкинет,“ — поясняет она.

Сколько стоит экологичная мода и кто готов за нее платить



Многие покупатели уверены, что устойчивая мода — более дорогая, и зачастую это действительно так.

К примеру, цены на экологичные и натуральные материалы у поставщиков существенно выше, о чем говорят российские дизайнеры.

Алена Подгорная объясняет, как работает ценообразование на примере изготовления тренча: “Тренч может быть сделан из хлопковой плащевки или из 100-процентного полиэстера. Полиэстер — ткань, которая разлагается десятки лет. Есть плащевка из хлопка, который выделан определенным образом. Метр такого материала стоит 340 рублей (около 4 евро - прим.), а плащевка из полиэстера стоит около 200 рублей (около 2 евро, - прим.), то есть разница — минимум в полтора раза. К тому же, стоимость хлопкового материала будет увеличиться в зависимости от его толщины и плотности”.



Журналист и автор книги “Гардероб наизнанку. Как индустрия моды уничтожает планету и для чего нужно вывернуть свой шкаф” Анастасия Приказчикова объясняет, что “устойчивая мода — это не просто более экологичные материалы, но и этичное производство, которое предполагает достойную заработную плату рабочих”.