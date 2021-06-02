7-летний мальчик час плыл до берега, чтобы спасти папу и сестру(1)
Инцидент, чудом не закончившийся трагически, произошел 28 мая на реке Сейнт-Джонс в американском штате Флорида. Житель города Джексонвилл Стивен Пуст отправился по реке на лодке вместе с двумя детьми — 7-летним сыном Чейзом и 4-летней дочкой Эбигэйл. Доплыв до нужного места, Стивен встал на якорь и начал рыбачить с лодки, а детям разрешил искупаться, сообщает CNN.
Внезапно Эбигэйл, которая обычно держалась в воде за борт лодки, отпустила руки — и ее начало уносить сильным течением.
Чейз бросился на помощь сестре, но тоже попал в течение.
Чейз, который купался без жилета, поплыл к берегу. Испуганный мальчик целый час боролся с течением, прежде чем ему удалось доплыть. По его словам, он плыл то на спине, то по-собачьи, чтобы сберечь силы. Выбравшись на берег, Чейз бросился к ближайшему дому с криками о помощи.
Только спустя еще час спасатели наконец нашли и вытащили из воды Стивена и Эбигэйл, которых унесло от лодки на 2,5-3 километра вниз по течению.