Беременная женщина бросилась на помощь трем тонущим детям и спасла их(4)
25 мая, Алисса ДеУитт, которая находится на пятом месяце беременности, отдыхала на пляже со своими детьми. Она увидела, как в воде кто-то машет руками.
Женщина незамедлительно заставила своих детей выйти из воды и побежала на пирс. На странице в фейсбуке она рассказала:
Американка свесилась с пирса, вытянула руки и вытащила всех троих детей из воды. “Не знаю, как, но я сделала это”, — подчеркнула она.
К тому моменту, как полицейские прибыли на место происшествия, дети уже были спасены. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что все участники инцидента получили незначительные повреждения, но если бы ДеУитт не начала действовать, все могло бы закончиться гораздо хуже.
После произошедшего ДеУитт отправили на медицинское обследование. Врачи сообщили, что с женщиной и ее плодом все в порядке.