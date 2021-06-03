Физиологи опровергли популярный миф о кофе

Исследователи набрали группу добровольцев, согласившихся участвовать в эксперименте. 276 человек выполняли под их руководством различные задания на внимание в разных условиях.

Как описывается в результатах работы, опубликованных в Journal of Experimental Psychology, испытуемым сперва дали хорошо выспаться, а затем предложили выполнить задание, требующее концентрации внимания. Потом задания были даны после бессонной ночи. Известно, что лишение сна ухудшает бдительное внимание, что в свою очередь вызывает нарушения в когнитивных задачах, требующих внимания. Часть участников эксперимента получила порцию кофеина (200 миллиграммов), а другая часть — плацебо.

В итоге выяснилось, что кофе лишь взбодрил невыспавшихся людей, а о том, что результаты выполненного ими задания были выше, чем у получивших плацебо, говорить нельзя.

“Кофеин может улучшить способность бодрствовать и уделять внимание задаче, но он мало что делает для предотвращения процедурных ошибок, которые могут привести к таким вещам, как медицинские ошибки и автомобильные аварии”, — говорится в статье.



