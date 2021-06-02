Не пойду на физкультуру: 7 видов спорта для неспортивных детей

Фехтование



Если вашему ребенку нравится сражаться с детьми во дворе на палках, то фехтование он точно оценит. Этот вид спорта помогает развивать координацию и стратегическое мышление. Да, здесь ребенку тоже придется состязаться с другими детьми и расстраиваться из-за поражений, но возможность почувствовать себя настоящим рыцарем компенсирует эти недостатки.

Обычно заниматься дети начинают с шести лет, но в некоторые секции принимают и раньше.

Ирландские танцы



Ирландские и шотландские танцы понравятся детям, которые ценят точность и готовы множество раз повторять одни и те же действия, чтобы добиться идеального результата. Занятия танцами помогут ребенку развивать память и выносливость.

Многие отдают детей на танцы еще в три года, но в случае с ирландскими лучше подождать до пяти лет.

Плавание



Плавать полезно для осанки, координации и дыхания, а еще это просто весело. Если ребенок и не захочет заниматься серьезно и участвовать в соревнованиях, то поплескаться в воде пару раз в неделю он точно будет рад.

Учиться плавать можно в любом возрасте. Во многих бассейнах занимаются даже с грудничками.

Скалолазание



Этот вид спорта тоже повышает силу и выносливость. Учиться, конечно, придется на закрытых скалодромах, но однажды эти тренировки помогут вашему ребенку заняться скалолазанием на природе. Отличный вариант для тех, кто предпочитает спорт на свежем воздухе беготне в тесных залах.

Заниматься дети могут уже с пяти лет, хотя в этом возрасте не всем хватает усидчивости, поэтому лучше отложить походы на скалодромы до семи лет.

Гребля



Это отличный спорт для развития не только силы, но и чувства ритма. Даже если профессиональным гребцом ваш ребенок не станет, то этот навык ему все равно пригодится. Например, во время семейной поездки вы сможете вместе поплавать на байдарке.

Маленьким детям справиться с лодками и веслами будет сложно, поэтому лучше начинать занятия в восемь лет или позже.

Верховая езда