Гемангиомы у детей: ждать или удалить? Объясняет эстонский врач(1)
Доказано, что чаще гемангиомы активно развиваются у незрелых детей, страдавших от гипоксии плода. Однако гемангиомы могут возникать и у совершенно доношенных здоровых детей, поскольку за склонность к образованию сосудистых опухолей отвечает определенный ключевой ген и при его наличии даже у нормально выношенного ребенка риск развития гемангиом сохраняется.
Гемангиомы являются доброкачественными сосудистыми опухолями и не метастазируют в другие органы, однако потенциально опасны в связи с возможностью непрогнозируемой активации их роста и разрастания, как “в ширину”, так и “в глубину”. В некоторых случаях гемангиомы могут врастать в окружающие ткани, при расположении в области глаз — угрожать потерей зрения. При расположении на теле гемангиомы могут длительно кровоточить и активно разрастаться при бытовой травматизации. Часто гемангиомы располагаются открытых участках кожи или на лице, вызывая эстетический дискомфорт и проблемы социального плана.
В этой связи вопрос лечения гемангиом у детей очень актуален. И если диагностика, как правило, вопросов не вызывает, то тактика лечения, к сожалению, совершенно не так проста и однозначна.
Распространено мнение, что поскольку многие младенческие и детские гемангиомы могут самопроизвольно исчезнуть или уменьшиться с возрастом, то не нужно подвергать детей лишнему риску и дискомфорту ранних медицинских процедур. Поэтому многие родители, обеспокоенные наличием гемангиом у детей, часто получают от своего семейного врача совет просто ждать, пока ребенок вырастет. И действительно, многие методы удаления кожных гемангиом у детей — хирургическое лечение, склерозирование, криодеструкция, лучевая терапич — весьма дискомфортны, болезненны, часто имеют риск осложнений и продолжительный восстановительный период.
Однако, в последние годы в Эстонии апробированы новые модели лазерных медицинских систем и разработаны протоколы лечения поверхностных гемангиом у детей, позволяющие неинвазивно, быстро и безопасно удалять гемангиомы на коже и слизистых, таким образом предотвращая риск осложнений их дальнейшего развития.
По нашим данным, до 90% детей, прошедших в нашей клинике процедуру лазерного удаления некрупных гемангиом на коже получают стойкий положительный результат уже с первой процедуры. Абсолютное большинство процедур лазерного удаления гемангиом у детей не требует анестезии, непосредственно лазерное воздействие при некрупных гемангиомах занимает буквально нескольких секунд, что вполне комфортно переносится ребенком. Во время проведения процедур нами поощряется присутствие и участие родителя, что существенно снижает стрессорность медицинской процедуры для ребенка.
В результате родители получают возможность вполне комфортно удалять поверхностные гемангиомы на коже и слизистых у детей практически любого возраста, не дожидаясь их вероятного развития и надежно предотвращая саму возможность их повреждений, кровотечений, инфицирования, рубцевания, спонтанного разрастания, эстетических проблем и прочих осложнений.
Поскольку данные методики сравнительно недавно применяются в Эстонии, не входят в перечень услуг, компенсируемых Больничной кассой, то информация о возможности такого лечения часто является сюрпризом как для родителей, так даже и для некоторых семейных врачей и даже педиатров. Стоимость таких процедур невелика и, как правило, не превышает 100-120 евро.
Мы видим нашей важной задачей более широкое распространение информации о новых возможностях раннего лечения поверхностных гемангиом у детей в Эстонии, поскольку в абсолютном большинстве случаев раннее, превентивное удаление гемангиом у детей предпочтительнее пассивного наблюдения за ними в надежде на их спонтанную регрессию.