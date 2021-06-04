Гемангиомы у детей: ждать или удалить? Объясняет эстонский врач

Доказано, что чаще гемангиомы активно развиваются у незрелых детей, страдавших от гипоксии плода. Однако гемангиомы могут возникать и у совершенно доношенных здоровых детей, поскольку за склонность к образованию сосудистых опухолей отвечает определенный ключевой ген и при его наличии даже у нормально выношенного ребенка риск развития гемангиом сохраняется.

Гемангиомы являются доброкачественными сосудистыми опухолями и не метастазируют в другие органы, однако потенциально опасны в связи с возможностью непрогнозируемой активации их роста и разрастания, как “в ширину”, так и “в глубину”. В некоторых случаях гемангиомы могут врастать в окружающие ткани, при расположении в области глаз — угрожать потерей зрения. При расположении на теле гемангиомы могут длительно кровоточить и активно разрастаться при бытовой травматизации. Часто гемангиомы располагаются открытых участках кожи или на лице, вызывая эстетический дискомфорт и проблемы социального плана.

В этой связи вопрос лечения гемангиом у детей очень актуален. И если диагностика, как правило, вопросов не вызывает, то тактика лечения, к сожалению, совершенно не так проста и однозначна.

Распространено мнение, что поскольку многие младенческие и детские гемангиомы могут самопроизвольно исчезнуть или уменьшиться с возрастом, то не нужно подвергать детей лишнему риску и дискомфорту ранних медицинских процедур. Поэтому многие родители, обеспокоенные наличием гемангиом у детей, часто получают от своего семейного врача совет просто ждать, пока ребенок вырастет. И действительно, многие методы удаления кожных гемангиом у детей — хирургическое лечение, склерозирование, криодеструкция, лучевая терапич — весьма дискомфортны, болезненны, часто имеют риск осложнений и продолжительный восстановительный период.