5–8% взрослого населения Эстонии живут с астмой. Какие мифы до сих пор окружают эту болезнь?

Астма — детская болезнь

Один из наиболее распространенных мифов об астме заключается в том, что это детская болезнь, которая проходит по мере взросления. К сожалению, это не соответствует действительности. Астма может возникать у детей, подростков, взрослых и даже пожилых людей. Полагаться на то, что с возрастом астма пройдет, нельзя — проблемой нужно заниматься, без лечения никак не обойтись. Современные лекарства и устройства позволяют держать болезнь под контролем — главное, пользоваться ими регулярно.

Астма — не серьезная болезнь

Если человек страдает астмой, всегда есть риск внезапного приступа или усугубления болезни, и это не зависит от того, насколько серьезна болезнь, придерживается ли человек схемы лечения и насколько эта схема удачна. Если человек получает адекватное лечение и болезнь удается держать под контролем, то есть шанс, что он сможет жизнь почти обычной жизнью. К сожалению, в мире хватает людей, которые не считают астму серьезной болезнью и не получают адекватного лечения. Около 150 миллионов человек по всему миру рискуют тем, что в какой-то момент могут столкнуться с неизбежным приступом астмы, при котором им может потребоваться больничное лечение.

Астма и активный образ жизни несовместимы

Поскольку астма является хроническим заболеванием дыхательных путей, для которого характерны такие симптомы, как чувство нехватки воздуха и затрудненное дыхание, многие думают, что больному астмой противопоказаны спорт и активный образ жизни. Это не так. Если астматик получает адекватное лечение, и болезнь удается держать под контролем, он вполне может жить полноценной жизнью, в том числе заниматься спортом — даже профессионально!

Астму помогает держать под контролем синий ингалятор