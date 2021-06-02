5–8% взрослого населения Эстонии живут с астмой. Какие мифы до сих пор окружают эту болезнь?
Астма — детская болезнь
Один из наиболее распространенных мифов об астме заключается в том, что это детская болезнь, которая проходит по мере взросления. К сожалению, это не соответствует действительности. Астма может возникать у детей, подростков, взрослых и даже пожилых людей. Полагаться на то, что с возрастом астма пройдет, нельзя — проблемой нужно заниматься, без лечения никак не обойтись. Современные лекарства и устройства позволяют держать болезнь под контролем — главное, пользоваться ими регулярно.
Астма — не серьезная болезнь
Если человек страдает астмой, всегда есть риск внезапного приступа или усугубления болезни, и это не зависит от того, насколько серьезна болезнь, придерживается ли человек схемы лечения и насколько эта схема удачна. Если человек получает адекватное лечение и болезнь удается держать под контролем, то есть шанс, что он сможет жизнь почти обычной жизнью. К сожалению, в мире хватает людей, которые не считают астму серьезной болезнью и не получают адекватного лечения. Около 150 миллионов человек по всему миру рискуют тем, что в какой-то момент могут столкнуться с неизбежным приступом астмы, при котором им может потребоваться больничное лечение.
Астма и активный образ жизни несовместимы
Поскольку астма является хроническим заболеванием дыхательных путей, для которого характерны такие симптомы, как чувство нехватки воздуха и затрудненное дыхание, многие думают, что больному астмой противопоказаны спорт и активный образ жизни. Это не так. Если астматик получает адекватное лечение, и болезнь удается держать под контролем, он вполне может жить полноценной жизнью, в том числе заниматься спортом — даже профессионально!
Астму помогает держать под контролем синий ингалятор
В узнаваемом ингаляторе синего цвета содержится препарат бета2-агонистов короткого действия, или так называемых SABA (от англ. short-acting beta-agonists). Как понятно из названия, препарат обладает краткосрочным действием и применяется, если нужно быстро облегчить ощущение удушья и свистящее дыхание у больных астмой. Одного только ингалятора для адекватного лечения астмы недостаточно. Одной из главных причин возникновения астмы является воспаление. Ингалятор же просто помогает устранить симптомы, но никак не воздействует на причину болезни.
Астма заразна
Астма не является заразным заболеванием — такое заблуждение встречается из-за того, что заразные заболевания дыхательных путей, наподобие гриппа и других вирусов, могут вызывать у астматиков приступы. У детей астма также часто связана с аллергиями, однако во взрослом возрасте это редкость. Нельзя заразиться астмой от больного ей человека.
Вентолин — не лекарство от кашля
Уже давно известно, что представляет собой астма и как ее лечить, но до сих пор некоторые пациенты просят выписать им от кашля препарат вентолин. Вентолин, как и содержимое упомянутого выше синего ингалятора, является препаратом бета2-агонистов короткого действия, предусмотренным для быстрого облегчения астмы, а никак не для лечения обычного кашля.
Если вы хотите знать, насколько адекватное лечение от астмы вы получается, следует регулярно заполнять контрольную анкету. На английском языке ее можно найти онлайн здесь. Также можно обратиться к семейному врачу, который выдаст анкету на бумаге или воспользоваться сайтом e-Perearstikeskus.