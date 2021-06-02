Найден простой способ предотвращения депрессии

К такому выводу пришли ученые из Института Броуда - центра биомедицинских и геномных исследований при Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете, статья которых опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Результаты предыдущих исследований показали, что у так называемых «сов» - людей с «вечерним» хронотипом, у которых пик активности смещен на темное время суток, - риск депрессии примерно вдвое выше, чем у «жаворонков» - людей с «утренним» хронотипом, чей пик активности приходится на утро и первую половину дня. Но поскольку расстройства настроения, к которым относится депрессия, сами по себе могут нарушать суточные циклы сна и бодрствования, ученым до сих пор было неясно, где тут причина, а где следствие.

Чтобы попробовать разобраться в этом вопросе, ученые сначала проанализировали генетические данные и информацию о хронотипе, касающиеся в общей сложности около 840 тысяч человек. Исследователи исходили из того, что хронотип во многом определяется генетикой. Им удалось выявить более 340 распространенных генетических вариантов, влияющих на индивидуальные особенности суточных ритмов.

Затем ученые проанализировали генетические профили еще более 500 тысяч человек, свыше 170 тысяч из которых страдали от большого депрессивного расстройства. Цель исследователей состояла в том, чтобы разобраться - снижают ли риск депрессии генетические варианты, которые предрасполагают к утреннему хронотипу. Оказалось, что да, это действительно так. Расчеты показали, что смещение суточных ритмов на каждый час в сторону утреннего хронотипа связано с 23-процентным снижением риска депрессии.

Это означает, что если человек, который привык ложиться спать в час ночи, начнет это делать в полночь, проводя при этом во сне столько же времени, что и прежде, это позволит ему на 23% уменьшить риск депрессии.

А если начать ложиться спать в 11 часов вечера, то этот риск снизится примерно на 40%. Эта информация может быть полезной как для «ночных сов», так и для людей с промежуточным хронотипом, отмечают исследователи. Что касается тех, кто и без того рано ложится и рано встает, то получат ли они преимущества, если будут это делать еще раньше, пока неясно.