Может ли горячая ванна приносить такую же пользу для здоровья, как и занятия спортом?

“Среди преимуществ, которые несут горячие ванны для здоровья — снижение кровяного давления, уменьшение воспалений и более жесткий контроль уровня сахара в крови для людей с диабетом 2 типа”, — добавляет издание.

“Однако, к сожалению, такая “тепловая терапия” не в состоянии помочь в деле избавления от жира или увеличения мышечной массы и плотности костей. Тем не менее, ученые уверены, что сочетание упражнений и горячих ванн и саун может привести к улучшению здоровья”, — говорится в статье.

(…) “Словосочетание “спорт — это лекарство” по праву получило широкое признание, — указал Чарльз Стюард, один из авторов исследования, в журнале The Conversation. — Это один из лучших способов оставаться здоровым, но лекарства не работают, если вы не готовы их принимать”.

“Приверженность занятиям спортом крайне низкая, и многие не хотят заниматься упражнениями из-за недостатка времени и мотивации. А у людей более старшего возраста или у страдающих хроническими заболеваниями упражнения также могут вызывать боль, что по очевидным причинам еще больше ограничивает их выполнение”, — констатирует он.

“Хотя упражнения остаются лучшим способом улучшить ваше здоровье, исследования показывают, что купание в сауне или в гидромассажной ванне — это альтернативный вариант для тех, кто либо не желает, либо не может выполнять достаточное количество упражнений”, — добавляет Стюард.

“Во всем мире около 25% взрослых не выполняют минимально рекомендуемых физических упражнений — 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. (…) Считается, что малоподвижное поведение является причиной примерно одной из десяти смертей в Великобритании ежегодно, указывают исследователи”. (…)