ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кому в этом году президент Эстонии и канцлер права вручили премию “С детьми и для детей”

Приветствуя вчера лауреатов награды, президент Керсти Кальюлайд сказала, что в этот знаменательный день стоит напомнить, что Закон о защите детей обязует каждого сообщать о детях, нуждающихся в помощи. “Мы, взрослые, должны работать над тем, чтобы быстрее создать такое общество, где каждый из нас будет стоять за то, чтобы дети и подростки были в безопасности в школе, в кружке, на тренировке, дома, в магазине, на улице, независимо от того, где они находятся, — как морально, так и физически”, — подчеркнула глава государства.

В своем выступлении канцлер права Юлле Мадизе сказала, что это извечные вопросы — как быть хорошим человеком, хорошим родителем, хорошим другом и достойным членом общества: “Лауреатам премии удалось хотя бы частично ответить на эти непростые вопросы. Все они смогли заметить тех, кому нужна помощь, и не прошли мимо”.

В категории “Значительное достижение ребенка” были вручены две премии. Одним из лауреатов стал ученик общей гимназии Сааремаа Сандер Терас, который прошлой весной по собственной инициативе поступил на работу в попечительский дом. В качестве второго лауреата были выбраны школьницы из Кивиыли Марианне Шнайдер, Аве Аламетс, Кристина Добродеева и Алиса Аксенова, которые спроектировали скамейки вдоль пешеходно-велосипедных дорожек в волости Люганузе и привлекли к их изготовлению и установке местное сообщество.

Психолог и арт-терапевт Хелен Тартес-Бабкина была удостоена звания “Создатель перемен”, поскольку она помогает пострадавшим детям справляться с психологическими и физическими травмами, а также является автором трех книг. Книга “Моя мама — ангел” (Minu ema on ingel) предназначена для детей, которым нужна помощь и поддержка, чтобы справиться с тяжелой утратой.