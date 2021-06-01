ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кому в этом году президент Эстонии и канцлер права вручили премию “С детьми и для детей”
Приветствуя вчера лауреатов награды, президент Керсти Кальюлайд сказала, что в этот знаменательный день стоит напомнить, что Закон о защите детей обязует каждого сообщать о детях, нуждающихся в помощи. “Мы, взрослые, должны работать над тем, чтобы быстрее создать такое общество, где каждый из нас будет стоять за то, чтобы дети и подростки были в безопасности в школе, в кружке, на тренировке, дома, в магазине, на улице, независимо от того, где они находятся, — как морально, так и физически”, — подчеркнула глава государства.
В своем выступлении канцлер права Юлле Мадизе сказала, что это извечные вопросы — как быть хорошим человеком, хорошим родителем, хорошим другом и достойным членом общества: “Лауреатам премии удалось хотя бы частично ответить на эти непростые вопросы. Все они смогли заметить тех, кому нужна помощь, и не прошли мимо”.
В категории “Значительное достижение ребенка” были вручены две премии. Одним из лауреатов стал ученик общей гимназии Сааремаа Сандер Терас, который прошлой весной по собственной инициативе поступил на работу в попечительский дом. В качестве второго лауреата были выбраны школьницы из Кивиыли Марианне Шнайдер, Аве Аламетс, Кристина Добродеева и Алиса Аксенова, которые спроектировали скамейки вдоль пешеходно-велосипедных дорожек в волости Люганузе и привлекли к их изготовлению и установке местное сообщество.
Психолог и арт-терапевт Хелен Тартес-Бабкина была удостоена звания “Создатель перемен”, поскольку она помогает пострадавшим детям справляться с психологическими и физическими травмами, а также является автором трех книг. Книга “Моя мама — ангел” (Minu ema on ingel) предназначена для детей, которым нужна помощь и поддержка, чтобы справиться с тяжелой утратой.
Специальная премия детско-юношеского жюри в этом году была присуждена благотворительному фонду Minu Unistuste Päev (“День моей мечты”) — организации, которая основана на волонтерской работе, действует при поддержке частных лиц и компаний и помогает воплотить в жизнь мечты тяжело или хронически больных детей, ежегодно организуя около 100 мероприятий мечты, чтобы подарить детям, борющимся за свою жизнь и здоровье, положительные эмоции и незабываемые впечатления.
Премии “Дело жизни” была удостоена Тийу Мяги, основатель и руководитель молодежного лагеря KutiMuti, действующего с 1996 года. Лагерь работает непрерывно уже более 25 лет, и за это время там выросло и отучилось, став умными и достойными людьми, целое поколение детей, среди которых есть ныне успешные деятели культуры и известные люди.
Специальная премия этого года была присуждена Анатолию Плюшко, который 32 года назад основал в Нарве благотворительный центр, чтобы поддерживать малообеспеченные семьи и детей в Нарве. Сегодня Mercy Center Narva ежедневно помогает 50-70 детям. В течение 30 лет тысячи детей получили там помощь и поддержку.
Помимо лауреатов, в этом году были отмечены Эстонская ассоциация родителей детей с онкологическими заболеваниями, Эстонское объединение детей и молодежи с диабетом и некоммерческая организация MTÜ Enneaegsed Lapsed (“Недоношенные дети”). Родителям, состоящим в этих объединениях, пришлось столкнуться с проблемами здоровья своих детей, поэтому им хорошо известно, какая поддержка нужна родителям в этой ситуации. Их личный опыт — неоценимое подспорье для других родителей, которым нужно, чтобы их заметили, поняли и поддержали в борьбе за здоровье их детей. Благодаря объединениям родители не останутся в одиночестве в трудную пору и смогут надеяться на поддержку товарищей по несчастью. Часто подобные объединения заполняют пустоты, которые не могут заполнить государственные учреждения.
Победители получили благодарственное письмо и картину, написанную графиком и иллюстратором детских книг Ану Кальм. Мероприятие провел актер Эстонского молодежного театра Майт Йооритс с сыном Ноа.
Награды присуждаются восемью организациями, работающими над благополучием детей: Некоммерческое объединение MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (“Союз работников патронатных домов”), некоммерческое объединение MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (“Союз многодетных семей Эстонии”), некоммерческое объединение MTÜ Lastekaitse Liit (“Союз защиты детей”), некоммерческое объединение MTÜ Oma Pere (“Своя семья”), некоммерческое объединение MTÜ SEB Heategevusfond (“Благотворительный фонд SEB”), Департамент социального страхования, Канцелярия Президента Республики и Канцелярия канцлера права.
С предыдущими лауреатами премии можно ознакомиться на сайте канцлера права: www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele