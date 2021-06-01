Что делать, если навстречу бежит собака? Можно ли гладить ее по голове? Кинолог объясняет важные правила для детей и взрослых

“Именно взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным. Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили. Дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения”, — считает Голубев.

Всегда спрашивай разрешения

При первом знакомстве с чужой собакой ребенок должен обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к общению.

"Не нужно прикасаться к незнакомой собаке без разрешения ее хозяина, также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку. Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь, если собака пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее", — сказал Голубев.

По его словам, не нужно гладить собаку по голове. А если животное не проявляет интерес к общению, нужно оставить его в покое, предупреждает кинолог.

Язык тела



Ребенку следует объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака.

Если она облизывается, зевает или зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти — это признак дискомфорта. В этом случае собаку надо оставить в покое и ни в коем случае не удерживать силой, чтобы не спровоцировать конфликт.

Когда собака поджимает хвост, прижимает уши — это признак того, что животному не нравятся действия человека. “Это вежливая просьба оставить его одного”, — пояснил Голубев.Если собака ложится на бок или спину, это не всегда означает желание, чтобы почесали живот. Такие действия она предпринимает при дискомфорте.

“Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество. Собака рычит — это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить ее в покое, она может пустить в ход зубы”, — рассказал кинолог.

Не дразни, укусит