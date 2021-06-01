Что делать, если навстречу бежит собака? Можно ли гладить ее по голове? Кинолог объясняет важные правила для детей и взрослых
“Именно взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным. Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили. Дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения”, — считает Голубев.
Всегда спрашивай разрешения
При первом знакомстве с чужой собакой ребенок должен обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к общению.
По его словам, не нужно гладить собаку по голове. А если животное не проявляет интерес к общению, нужно оставить его в покое, предупреждает кинолог.
Язык тела
Ребенку следует объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака.
Если она облизывается, зевает или зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти — это признак дискомфорта. В этом случае собаку надо оставить в покое и ни в коем случае не удерживать силой, чтобы не спровоцировать конфликт.
Когда собака поджимает хвост, прижимает уши — это признак того, что животному не нравятся действия человека. “Это вежливая просьба оставить его одного”, — пояснил Голубев.Если собака ложится на бок или спину, это не всегда означает желание, чтобы почесали живот. Такие действия она предпринимает при дискомфорте.
“Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество. Собака рычит — это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить ее в покое, она может пустить в ход зубы”, — рассказал кинолог.
Не дразни, укусит
По словам кинолога, детям также следует объяснить, что нельзя дразнить собак, имитировать лай или размахивать при ней руками и издавать громкие звуки. “Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа. Список можно продолжать бесконечно. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же собака может за это укусить”, — сказал Голубев.
Опасно тревожить животное во время сна, поскольку оно может решить, что грозит опасность. В этом случае собака может испугаться или предпринять попытку к защите.
Отставить панику
Еще одно правило связано со встречей с собакой, гуляющей без хозяина, или бездомной. Если животное бежит навстречу, нужно встать прямо и не двигаться. Нельзя кричать и убегать, размахивая руками, смотреть на собаку, потому что тревожный взгляд она может расценить как угрозу.
“Если вести себя правильно, скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет”, — сказал Голубев.