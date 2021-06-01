Большой гороскоп: что звезды обещают нам в июне 2021?
Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы июня, когда большинству людей будет сопутствовать удача. Все они на этот раз будут сконцентрированы в первой половине месяца.
2 июня — переход Венеры в знак Рака
Венера — планета трех стихий: Земли, Воды и Воздуха. Рак представляет собой стихию Воды, что уже является хорошим символом. Более того, Венера — покровительница любви, дружбы и семейного счастья, а Рак, представляющий четвертый дом гороскопа, также связан с семьей и взаимоотношениями. Именно поэтому 2 июня начнется благоприятный период для совместных дел, общения, отдыха, новых начинаний, встреч и знакомств. Сам этот день будет идеально подходить для всего перечисленного.
6 июня — зеркальная дата
06.06 — день творческого расцвета, обретения уверенности в себе. В этот день миром правит шестерка, а это число-проводник, помогающее становиться людям лучшей версией себя. Это будет день прощания с обидами и невзгодами. Вселенная поможет нам преодолеть трудности. Также внесет свою позитивную лепту и переход убывающей Луны в Знак Тельца, что отлично сочетается с энергией шестерки. Словом, нас ожидает очень гармоничный и продуктивный день.
11 июня — переход Марса в знак Льва
Марс — планета стихии Огня. Во Льве он будет чувствовать себя довольно вольготно, поэтому начнет излучать позитивную энергию. Марс во Льве заблокирует большую часть негатива ретроградного Меркурия. Сам этот день будет очень благоприятным для работы, заключения сделок, шопинга, смены курса. Старайтесь проявлять напористость и желание преуспеть. Покажите окружающим и самим себе, что вас не сломить невзгодами.
21 июня — летнее солнцестояние
Летнее солнцестояние — один из главных дней силы не только в июне, но и в целом в 2021 году. Это будет один из самых позитивных, благоприятных и ярких дней этого лета. Старайтесь быть активными 21 числа во всех сферах или хотя бы в той, которая для вас является наиболее важной на данный момент. Вы можете посвятить себя романтике, а можете с головой уйти в работу и бизнес. Выбор только за вами. Еще в этот день очень полезно избавляться от ненужных вещей и делать уборку.
23 июня — избавление Меркурия от ретроградности
Долгожданное начало прямого движения Меркурия начнется 23 июня. Этот день ознаменует собой переход к новому состоянию души. Все скандалы и неприятности уйдут прочь. Начнется время взаимопонимания. Информационные потоки нормализуются, поэтому можно будет заниматься обучением, получением новых навыков.
Гороскоп на июнь
Овен. Начало лета для Овнов станет очень важным и успешным временем для заключения сделок, но для того, чтобы работа и бизнес приносили больше денег, придется перестать лениться. Тогда Овны смогут существенно преуспеть в финансовых и юридических делах.
Со 2 июня начинается благоприятное время для поиска второй половинки. Венера поможет найти любовь. Самое главное — научиться отделять хороших людей от плохих, чтобы ненароком не испортить себе жизнь.
В целом июнь будет неплохим временем, но сразу несколько ретроградных планет во второй половине месяца будут негативно влиять на уверенность людей, в том числе и Овнов, чья вера в себя обычно нерушима, поэтому нужно быть осторожнее.
Телец. Тельцам следует как можно больше времени работать в уединении, проявлять самостоятельность и самодостаточность во всем.
Также даже в самой сложной ситуации Тельцам желательно оставаться спокойными. Если они часто будут выходить из себя, удача отвернется от них, появится много недоброжелателей. Энергетика июня плохо подходит для склок, ссор и конфликтов. Если дружить даже с потенциальными врагами, жить станет в разы проще. Не придется в таком случае тратить лишнюю энергию на споры и выяснение отношений. Июнь будет временем, когда Тельцам нужно быть мудрее и спокойнее.
В финансовой сфере наступает время творческого взлета, но оно придет не сразу, а ближе к началу второй декады.
В сфере работы и бизнеса Тельцам астрологи советуют оставаться наблюдателями. Не нужно рисковать. Важно научиться выжидать удобный момент для действия. Терпение — залог счастья и успеха в июне.
Близнецы. Первый летний месяц Близнецам стоит посвятить здоровью. Июнь — благоприятное время для избавления от вредных привычек и начала цикла физических упражнений. Можно взять отпуск, отправиться в другой город или другую страну. Смена обстановки порой лечит лучше, чем что-либо другое.
В общении с людьми астрологи настоятельно советуют проявлять больше тактичности и сдержанности. Новые ссоры и конфликты сейчас точно ни к чему. Они могут лишить Близнецов большей части энергии.
Планеты сделают Близнецов успешными в новых начинаниях. Можно браться за самые важные дела.
В любовной сфере Близнецов могут ожидать внеплановые изменения, но не стоит бить тревогу раньше времени. Одинокие Близнецы в июне смогут повстречать потенциальную вторую половинку.
Звезды не советуют в начале лета принимать спонтанные решения. Это не пойдет Близнецам на пользу.
Рак. Начало лета будет достаточно непредсказуемым, насыщенным и малоприятным из-за ретроградного Меркурия. Но уже 11 июня все изменится к лучшему вместе с переходом Марса в Знак Льва.
Вторая и третья декады июня окажутся крайне позитивными. Творческая деятельность Раков пойдет в гору, можно будет совершать длительные поездки, заниматься важными домашними делами — ремонтом или переездом. Нужно лишь перетерпеть первые полторы недели месяца.
В общении с посторонними людьми стоит проявлять побольше тактичности.
У Раков временем исполнения желаний будет конец месяца. Начиная с дня летнего солнцестояния удача будет все чаще и чаще посещать этих людей.
В любви многим Ракам удастся открыть новые грани. Они смогут иначе взглянуть на это чувство. Одинокие люди этого Знака смогут преуспеть в поисках второй половинки.
Лев. У Львов в начале июня не будет вдохновения и мотивации, но ситуация изменится в лучшую сторону сразу после затмения 10 числа, а потом и еще раз 27 июня, когда Венера перейдет в их знак. Словом, позитивная энергетика июня будет плавно нарастать с течением времени.
Астрологи предрекают Львам непростое время с неурядицами и срывами планов, встречами с негативными людьми. Но нужно помнить, что если произошло что-то неприятное, значит, скоро Вселенная чем-то порадует.
Львам стоит также в июне менять обстановку. Можно отправиться в отпуск или в командировку. Главное — не сидеть дома, устремив свой взгляд в компьютер или телефон.
Для того, чтобы в жизни Львов было больше счастья, им необходимо проще относиться к невзгодам. Не стоит бить тревогу и уходить в себя по каждому поводу. Для преодоления неприятностей стоит больше общаться с добрыми и оптимистичными людьми. Астрологи советуют воздержаться от критики в адрес тех, кто может протянуть руку в трудную минуту.
Секрет счастья и успеха прост — не нужно ждать, пока произойдет чудо. Нужно действовать, причем максимально активно.
В финансовых вопросах можно проявлять расчетливость и хитрость, но не в любви.
Дева. У представителей данного Знака откроются новые возможности в любви и в бизнесе. Но необходимо помнить, что под лежачий камень вода не течет. Если нет работы, можно заняться самообучением, почитать книги по повышению квалификации и приобретению новых профессиональных навыков.
Из покупок очень важными станут элементы декора для квартиры или дома. Настало время преображения жилища.
В июне астрологи советуют не давать никому взаймы, не добиваться поставленных задач обманом. Сейчас нельзя наживать себе врагов, иначе остаток лета придется провести в бесконечных войнах и конфликтах.
Признаком того, что Девы идут в верном направлении, станет спокойная обстановка вокруг. Это будет означать, что люди данного Знака принимают верные решения, не идущие вразрез со здравым смыслом.
В финансовой сфере стоит опасаться обмана. На горизонте появится немало людей, которые захотят обвести Дев вокруг пальца. В любовной сфере наступает период затишья и спокойствия. Можно будет насладиться личными делами без угрозы для будущего.
Весы. Июнь — необычный и важный месяц, в который будет немало трудностей и проблем. Астрологи советуют Весам опасаться трех вещей: зависти, безделья и обид.
В середине месяца вернутся старые нерешенные проблемы. Это будет время, когда их можно будет решить быстро. Все невзгоды покажутся эфемерными и не оставят следа в душе Весов. Вообще необходимо научиться как можно проще относиться к проблемам. Астрологи считают, что неудачи в одной сфере жизни станут подспорьем к успеху в другой.
Самый благоприятный и продуктивный период июня начнется 21 числа — в летнее солнцестояние.
Конец месяца принесет Весам много любовной и финансовой удачи.
В целом июнь — время динамики и мимолетных эмоций.
Скорпион. Скорпионам стоит начать лето с тщательного планирования дел. В июне нельзя рисковать, поскольку это может привести к неурядицам и крупным финансовым потерям.
Окружающие могут доставать различными провокациями и упреками. Нужно перестать на них злиться. Если отвлекаться на каждого, кто чем-то недоволен, не хватит никаких нервов.
Астрологи советуют Скорпионам внести разнообразие в досуг. Нужно больше и лучше отдыхать, менять обстановку. Если этого не делать, то можно перегореть от работы и бесконечной будничной суеты.
Вообще Скорпионы могут очень сильно уставать в июне. Звезды и планеты сделают так, что работы прибавится, а вот времени на отдых будет не хватать. В итоге июнь покажется тяжелым, но не оставит после себя болезней и усталости. Скорпионам стоит избегать многозадачности. Нужно браться за все постепенно, последовательно. Это даст им преимущество и поможет сэкономить нервы.
Еще астрологи советуют помнить о том, что встречают по одежке. Произведение хорошего первого впечатления — это 80% успеха в любом деле, особенно если Скорпионы находятся в поисках второй половинки, а июнь — время романтики и общения, когда и уже существующие отношения можно попробовать перевести на новый уровень.
Стрелец. У Стрельцов ожидается довольно благоприятное время. Звезды и планеты на их стороне, но все равно могут быть трудности. Например, может появиться нехватка вдохновения.
Первая неделя июня будет беспокойной. Тревога и нервозность уйдут благодаря Марсу, который станет сильнее 11 июня, а уже 21 числа и после него дела еще быстрее пойдут в гору.
Вторая половина июня подарит Стрельцам большие возможности, много удачи и хорошего настроения.
В ненавистных делах и в отношениях, которые успели изрядно подпортить нервы, лучше взять паузу. Нужно все хорошенько обдумать, прийти к мудрому решению.
Окружающие люди будут ждать от Стрельцов поддержки, но нужно четко понимать, что далеко не все смогут эту помощь получить.
В целом июнь будет для Стрельцов временем глобальной перезагрузки, духовной и психологической. Мир для этих людей заиграет новыми красками. Самые главные условия любого их действия — целесообразность и обоснованность.
Козерог. Первый месяц лета — хорошее время для самоанализа, но не для самокопаний. Не нужно винить себя в ошибках прошлого. Вместо этого стоит сделать все возможное для того, чтобы они не повторились вновь. Астрологи советуют не впадать в крайности, не рисковать почем зря.
Вторая половина июня — время обострения пороков и слабостей Козерогов. Это значит, что все самое важное нужно успеть сделать до начала третьей декады месяца, ведь 20 июня ретроградным станет Юпитер, который принесет Козерогам много трудностей.
В июне мысли о прошлом не должны быть прерогативой. Самыми счастливыми и успешными будут Козероги, которые задумываются о будущем и живут настоящим.
Не стоит добиваться своего хитростью, очернять чужую репутацию сплетнями и ложью. Только честный путь к успеху будет самым коротким.
Главный совет на этот месяц — нужно быть собой.
Водолей. Водолеям можно сосредоточить свое внимание как на финансовой, так и на любовной сфере, причем в одинаковой степени. Июнь — отличное время для раскрытия темы партнерства. Совместные дела и работа будут очень успешными.
В целом июнь будет динамичным периодом, когда одно событие будет заставлять забыть о другом практически сразу.
В работе и в бизнесе июнь станет временем интеграции. Нужно действовать сообща со своими коллегами. Даже с конкурентами придется объединиться ради борьбы с общим врагом. Водолеям нужно стать мудрее.
Во многих жизненных аспектах можно действовать по наитию. Интуиция точно не подведет Водолеев, особенно если они находятся в хорошем расположении духа. Им стоит стремиться к покорению новых высот. Не нужно стоять на месте, ведь счастье и успех где-то не за горами.
Июнь также будет благоприятным временем для отпуска, перезагрузки сознания.
Рыбы. Первая половина месяца будет достаточно благоприятной и продуктивной, а вот третья декада может стать временем семейных и любовных неурядиц.
В финансовой сфере астрологи советуют выходить из зоны комфорта. Людям данного Знака необходимо начинать расширение бизнеса. Можно менять место работы, вкладывать средства во что-то новое и так далее. Главное — не ждать у моря погоды.
В целом у Рыб трудные периоды будут постоянно сменяться удачными. Это внесет некий фактор неожиданности и непредсказуемости, но зато в таком ритме точно не соскучишься.
Фокусироваться стоит только на чем-то хорошем. Если смотреть на жизнь через призму оптимизма, то все будет прекрасно. Настроение в таком случае останется на высоте, сохранится врожденная харизма и обаяние, что в любовной сфере просто незаменимый бонус. Астрологи советуют Рыбам находиться поближе к главным источникам силы.
Рыбам стоит в июне изменить свою жизнь. Начать звезды и планеты советуют с расписания дня и в целом с режима. Например, можно начать вставать раньше по утрам. Также можно начать заниматься спортом или просто чаще прогуливаться, больше ходить. Физическая активность в этом июне будет приносить больше позитива, чем любое другое занятие. Рыбам стоит помнить, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Не стоит ждать быстрых результатов, но нужно верить, что они будут.