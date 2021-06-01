Большой гороскоп: что звезды обещают нам в июне 2021?

Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы июня, когда большинству людей будет сопутствовать удача. Все они на этот раз будут сконцентрированы в первой половине месяца.

2 июня — переход Венеры в знак Рака

Венера — планета трех стихий: Земли, Воды и Воздуха. Рак представляет собой стихию Воды, что уже является хорошим символом. Более того, Венера — покровительница любви, дружбы и семейного счастья, а Рак, представляющий четвертый дом гороскопа, также связан с семьей и взаимоотношениями. Именно поэтому 2 июня начнется благоприятный период для совместных дел, общения, отдыха, новых начинаний, встреч и знакомств. Сам этот день будет идеально подходить для всего перечисленного.

6 июня — зеркальная дата

06.06 — день творческого расцвета, обретения уверенности в себе. В этот день миром правит шестерка, а это число-проводник, помогающее становиться людям лучшей версией себя. Это будет день прощания с обидами и невзгодами. Вселенная поможет нам преодолеть трудности. Также внесет свою позитивную лепту и переход убывающей Луны в Знак Тельца, что отлично сочетается с энергией шестерки. Словом, нас ожидает очень гармоничный и продуктивный день.

11 июня — переход Марса в знак Льва

Марс — планета стихии Огня. Во Льве он будет чувствовать себя довольно вольготно, поэтому начнет излучать позитивную энергию. Марс во Льве заблокирует большую часть негатива ретроградного Меркурия. Сам этот день будет очень благоприятным для работы, заключения сделок, шопинга, смены курса. Старайтесь проявлять напористость и желание преуспеть. Покажите окружающим и самим себе, что вас не сломить невзгодами.

21 июня — летнее солнцестояние