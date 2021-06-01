Почему никогда не нужно заставлять детей есть? Объясняет терапевт по питанию из Эстонии
Кюлли Холстинг также дала рекомендации семьям, участвующим в проекте Rimi “Будь примером”, которые хотят сделать свой рацион более разнообразным и здоровым. Главной проблемой для родителей является то, что дети едят слишком много сладкого.
Одна из участниц проекта “Будь примером” Татьяна Федорова, мать сына (6) и дочери (8), отмечает, что в их семье сладости тоже являются одним из главных камнем преткновения. “Сын очень любит сладкое, и почти каждый прием пищи заканчивается конфетой или шоколадом. Я хотела бы это изменить”, — говорит она.
Татьяна Федорова говорит, что, если она приготовит какое-то “сложное” блюдо, дети точно не будут его есть. “Приготовление пищи для каждого члена семьи в отдельности требует слишком много времени, поэтому мы с мужем по умолчанию решили, что по-настоящему готовить будем только в особых случаях. Обычно у нас на столе сосиски или котлеты с макаронами или рисом, а порезанные огурцы и помидоры идут на отдельной тарелке. Иногда дети решают есть только вареную картошку, а на следующий день заявляют, что вообще ее не будут. И наоборот”, — рассказывает Татьяна.
“В будние дни мы даем детям на завтрак рисовые или кукурузные хлопья с холодным молоком. Мы с мужем пьем только кофе. Еще я готовлю кашу, но они едят ее редко, при этом у сына в детском саду всегда по утрам каша. На выходных у меня больше времени на то, чтобы приготовить завтрак, поэтому я делаю любимые детьми блины с клубничным вареньем. Надо признаться, я редко привлекаю детей к процессу готовки. Они любят просеивать муку и замешивать тесто, но потом мне приходится убирать еще больше”, — рассказывает Татьяна.
Кроме того, в выходные, при наличии свободного времени, она делает блины не только из пшеничной, но и из других видов муки, заменяет клубничный джем перетертыми ягодами, а иногда готовит омлет или бутерброды с рыбой. “Обычно на завтрак у нас нет фруктов и овощей. Но при этом на столе много того, что дети могли бы с аппетитом есть вместо утренних хлопьев”.
Татьяна очень хочет, чтобы рацион в их семье был более разнообразным. “Я хочу, чтобы дети не боялись пробовать новые блюда и позволяли мне больше готовить. Когда-то давно мы с супругом любили это делать, и у нас замечательно получалось”.
Рекомендации диетолога Кюлли Холнинг о том, как научить детей есть фрукты и овощи:
- Предлагайте детям и ешьте сами свежие ягоды и овощи в качестве перекуса, например, перед тем как начать готовить.
- Выбирайте местные сезонные яркие фрукты.
- Очистите и нарежьте овощи ломтиками, полосками, кубиками: обсудите с детьми, если вы заметили различия во вкусе.
- Займитесь кулинарным искусством: тарелка с фруктами, выложенными в форме солнца, может оказаться привлекательной даже для самого привередливого едока.
- Нарезайте овощи отдельно — маленькие дети предпочитают их смешанным салатам.
- Обсудите, как выглядят разные фрукты;сравните и измерьте их, расскажите детям о способах выращивании и местах происхождении; поделитесь личным опытом, опробуйте разные способы приготовления и т. д.
- Попробуйте сравнить текстуру и вкусовые ощущения.
- Опишите свои сенсорные ощущения, используя метафорические выражения: “хрустит как снег под ногами Санта Клауса”, “холодный как лед” и тд
- Поговорите о запахах и ароматах.
- Позвольте ребенку изучить овощи и фрукты, и при желании поиграть с ними, потому что таким образом дети (а зачастую и взрослые) учатся наиболее эффективно.
- В случае, если ребенок недоволен, попросите описать именно что именно ему не нравится и почему. У всех разные вкусы.
- Постарайтесь придерживаться рекомендуемого количества — 500 г фруктов и овощей в день.