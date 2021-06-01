Почему никогда не нужно заставлять детей есть? Объясняет терапевт по питанию из Эстонии

Кюлли Холстинг также дала рекомендации семьям, участвующим в проекте Rimi “Будь примером”, которые хотят сделать свой рацион более разнообразным и здоровым. Главной проблемой для родителей является то, что дети едят слишком много сладкого.

Одна из участниц проекта “Будь примером” Татьяна Федорова, мать сына (6) и дочери (8), отмечает, что в их семье сладости тоже являются одним из главных камнем преткновения. “Сын очень любит сладкое, и почти каждый прием пищи заканчивается конфетой или шоколадом. Я хотела бы это изменить”, — говорит она.

Татьяна Федорова говорит, что, если она приготовит какое-то “сложное” блюдо, дети точно не будут его есть. “Приготовление пищи для каждого члена семьи в отдельности требует слишком много времени, поэтому мы с мужем по умолчанию решили, что по-настоящему готовить будем только в особых случаях. Обычно у нас на столе сосиски или котлеты с макаронами или рисом, а порезанные огурцы и помидоры идут на отдельной тарелке. Иногда дети решают есть только вареную картошку, а на следующий день заявляют, что вообще ее не будут. И наоборот”, — рассказывает Татьяна.

“В будние дни мы даем детям на завтрак рисовые или кукурузные хлопья с холодным молоком. Мы с мужем пьем только кофе. Еще я готовлю кашу, но они едят ее редко, при этом у сына в детском саду всегда по утрам каша. На выходных у меня больше времени на то, чтобы приготовить завтрак, поэтому я делаю любимые детьми блины с клубничным вареньем. Надо признаться, я редко привлекаю детей к процессу готовки. Они любят просеивать муку и замешивать тесто, но потом мне приходится убирать еще больше”, — рассказывает Татьяна.

Кроме того, в выходные, при наличии свободного времени, она делает блины не только из пшеничной, но и из других видов муки, заменяет клубничный джем перетертыми ягодами, а иногда готовит омлет или бутерброды с рыбой. “Обычно на завтрак у нас нет фруктов и овощей. Но при этом на столе много того, что дети могли бы с аппетитом есть вместо утренних хлопьев”.