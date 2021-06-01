В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество. Его содержали 78 марок

Ученые протестировали около 300 солнцезащитных средств и обнаружили, что 27 процентов содержат бензол, который может спровоцировать развитие раковых опухолей. 14 продуктов содержат бензол выше двух частей на миллион, что превышает безопасный предел, установленный FDA для концентрации бензола в медицинских препаратах.

Бензол представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость, которая производится в результате деятельности человека — например, вследствие автомобильных выбросов и сжигания угля и нефти. Это химическое вещество также используется в производстве некоторых пластиков, каучуков, красителей, моющих средств, лекарств и пестицидов.

Воздействие высоких уровней бензола вызывает развитие злокачественных опухолей у людей, включая лейкоз. Управление по технике безопасности и гигиене труда США ограничивает воздействие бензола в воздухе на рабочем месте до одной части на миллион (ppm) в день и максимум пять ppm в течение 15-минутного периода. Агентство по охране окружающей среды ограничивает содержание бензола в питьевой воде до 0,005 частей на миллион, что также является пределом для воды в бутылках.