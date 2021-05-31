31.05.2021, 17:05
15 фактов о курении, которые заставят вас бросить
31 мая - Всемирный день без табака
Photo by Luca Nardone from Pexels
Во Всемирный день без табака сайт Здоровье Mail.Ru резюмирует то, что известно о вреде сигарет.
Если вы пока не решили, бросать ли вам курить, — думайте быстрее: судя по всему, время не на вашей стороне. Вы должны полностью отдавать себе отчет в последствиях вашей нерешительности, чтобы сделать информированный выбор и расстаться с этой привычкой раз и навсегда, сделав шаг навстречу долгой и здоровой жизни. Цифры и факты, приведенные ниже, говорят сами за себя.
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире сейчас живет 1,1 миллиарда курильщиков. Как ожидают в ВОЗ, к 2025 году курить табак будут 1,6 миллиарда жителей планеты.
- Каждый год курение убивает более восьми миллионов человек, что означает — каждые пять секунд из-за последствий употребления табака на Земле умирает один человек. Это на миллион превышает число смертей, случающихся ежегодно в результате ВИЧ, туберкулеза и малярии вместе взятых.
- В среднем курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 13 лет.
- Рак легких — далеко не единственное онкологическое заболевание, которым вы можете заболеть из-за курения. В этот список входят также рак мочевого пузыря, крови, костного мозга, шейки матки, толстой кишки, пищевода, почек, гортани, печени, ротовой полости, поджелудочной железы, прямой кишки, желудка и горла.
- В дополнение к высокому риску рака, курение также на 200-400 процентов повышает шансы на развитие ишемической болезни сердца и инсульта.
- Курение — проблема, касающаяся в первую очередь людей с низким уровнем дохода. 80% курильщиков живут в самых бедных и в небогатых странах мира. Даже в США среди людей, живущих за чертой бедности, курят 24,3%, а среди тех, чей доход превышает черту бедности, — 14,3%.
- В Китае живет 300 миллионов курильщиков, выкуривающих примерно 1,7 триллиона сигарет в год, или приблизительно три миллиона сигарет в минуту. Каждая третья сигарета в мире выкуривается в Китае.
- Во всем мире люди покупают около десяти миллионов сигарет в минуту, 15 миллиардов сигарет в день — и свыше пяти триллионов сигарет в год.
- В табачном дыме присутствует более семи тысяч химических веществ, из которых по меньшей мере 250 соединений вредны для здоровья человека и минимум 69 субстанций вызывают рак, причем 11 из них относятся к группе наиболее опасных канцерогенов.
- К примеру, сигаретный дым является источником бензола, который вызывает острый миелолейкоз.
- В сигаретном дыме также содержатся такие токсичные вещества, как радиоактивный свинец, полоний и синильная кислота (цианид водорода). Последнее соединение использовалось, в частности, во время Второй мировой войны для истребления в газовых камерах узников немецких концентрационных лагерей.
- Из восьми миллионов связанных с курением смертей, случающихся во всем мире ежегодно, около 1,2 миллиона смертей являются результатом пассивного курения. При этом безопасного уровня воздействия пассивного курения не существует.
- От пассивного курения законодательно защищено лишь 1,6 миллиарда человек (22% населения планеты), в основном жители богатых стран мира.
- Ожидается, что, если не будут предприняты соответствующие усилия, направленные против курения, в XXI веке табак унесет жизни по меньшей мере миллиарда человек во всем мире.
- ВОЗ предрекает, что от последствий курения скончается половина нынешних курильщиков.