15 фактов о курении, которые заставят вас бросить

Если вы пока не решили, бросать ли вам курить, — думайте быстрее: судя по всему, время не на вашей стороне. Вы должны полностью отдавать себе отчет в последствиях вашей нерешительности, чтобы сделать информированный выбор и расстаться с этой привычкой раз и навсегда, сделав шаг навстречу долгой и здоровой жизни. Цифры и факты, приведенные ниже, говорят сами за себя.