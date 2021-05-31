ФОТО | Своим нарядом на встрече со Светланой Тихановской Керсти Кальюлайд отдала дань уважения Беларуси

На пресс-конференции президент Эстонии Керсти Кальюлайд была одета в белое платье с красными туфлями-лодочками на каблуке, также президент выбрала для мероприятия ярко-красную помаду в тон туфлям. Это сочетание вкупе с украсившими площадку для пресс-конференции вазонами с красно-белыми цветочными композициями логично ассоциируется с цветами белорусского флага.

Керсти Кальюлайд часто вкладывает в свои наряды для мероприятий определенный смысл, например, выбирая для зарубежных визитов наряды местных брендов и украшения в виде национальных символов. Иногда "идейные" наряды изготавливаются специально - как, например, платье с изображением Антарктиды для выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН или платье из обрезков прежних нарядов президента для приема в Розовом саду в честь Дня восстановления независимости Эстонии.

Светлана Тихановская выбрала для встречи с президентом Эстонии костюм в бежево-белую клетку с укороченными брюками и лаковые бежевые туфли-лодочки.