Женщина поделилась фирменным рецептом шоколадной помадки на своем... надгробии

На мраморном памятнике, установленном на могиле местной жительницы Кэтрин Эндрюс, можно увидеть не только имя и годы жизни женщины, но и рецепт ее фирменной помадки, сообщает Fox 13.

SWEET SURPRISE - Utah’s Logan Cemetery is home to a headstone which is gaining notoriety around the world thanks to photos posted online. Aside from birth and death dates for Wade and Kathryn Andrews, the headstone displays a recipe for Kay’s Fudge. https://t.co/7uLoggjQIp — FOX 13 News Utah (@fox13) May 27, 2021

“Растопите 2 плитки шоколада и 2 столовых ложки масла на слабом огне. Добавьте чашку молока, доведите до кипения, затем добавьте три чашки сахара, одну чайную ложку ванили и щепотку соли”, - говорится в рецепте. Эту массу нужно вылить на мраморную плиту, остудить и нарезать кубиками, после чего можно подавать на стол.

Американские журналисты связались с родственниками покойной, и те рассказали историю необычного памятника. Муж Кэтрин по имени Уэйд умер первым в 2000 году. Родственники решили изобразить на его памятнике бомбардировщик, ведь мужчина был военнослужащим. Рядом добавили квадратную академическую шапочку, так как Эндрюс преподавал в университете.

Примерно тогда же родные предложили Кэтрин подумать, какое надгробие хотелось бы ей. Женщина предложила написать рецепт ее фирменного блюда.

Родные отметили, что у Кэтрин, которая умерла в 97 лет, всегда было отличное чувство юмора.