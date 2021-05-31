В Латвии запустили первую в Балтии интернет-платформу свадебных платьев

“Идея проекта возникла из набирающей популярность во всем мире концепции разумного потребления. На сегодняшний день индустрия моды и производство одежды наносит огромный ущерб окружающей среде. Доля легкой промышленности в выбросах СО2 выше, чем авиации и судоходства вместе взятых. Но мода тоже может быть экологичной. Пусть мы и не можем изменить моду глобально и сразу, но мы можем изменить для начала собственные потребительские привычки, а индустрия со временем уже вынуждена будет на это отреагировать”, — рассказывает основательница проекта Айя Нагле.